강남 구룡마을 또 화재… 인명피해는 없어

‘강남 마지막 판자촌’으로 불리는 서울 강남구 구룡마을에서 또다시 화재가 발생했다. 올해 들어서만 세 번째 화재다.

11일 소방 당국에 따르면 이날 오전 4시28분쯤 강남구 개포동 구룡마을 8지구의 한 주택에서 불이 났다.

현장에서 소방 당국이 화재를 진압하는 모습. 강남소방서 제공

신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 105명과 차량 32대를 투입해 화재 발생 14분 만에 큰불을 잡았다. 이후 약 2시간 만인 오전 6시27분쯤 불을 완전히 껐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.

구룡마을에서는 올해 들어 크고 작은 화재가 잇따르고 있다. 지난달 27일 오후 3시50분쯤에는 2지구의 한 가건물에서 시작된 불이 강풍을 타고 1·3·7지구까지 번졌다. 앞서 지난 1월16일에도 화재가 발생해 4·6지구 등을 태우고 약 8시간 만에 진화됐다.

구룡마을은 1970∼1980년대 강남 개발 과정에서 밀려난 철거민 등이 모여 형성된 무허가 판자촌이다. 2016년 도시개발구역으로 지정된 이후 서울주택도시개발공사(SH)가 재개발 사업을 추진하고 있지만 주민들과의 갈등 등으로 이주 절차가 이어지고 있다.

서울시에 따르면 지난달 15일 기준 구룡마을 전체 1107세대 가운데 950세대(85.8%)가 이주를 마쳤다. 나머지 157세대(14.2%)는 여전히 마을에 남아 있는 상태다.

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