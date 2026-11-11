아이에게 즐거운 모험, 부모에겐 휴식…늦가을 경기도 가족 나들이 명소

생태 교감부터 레저·역사 체험까지 다채로운 코스
경기관광공사 추천 6개 명소, 온 가족 힐링 선사
주말을 맞아 아이들에게는 신나는 체험을, 일상에 지친 부모에게는 편안한 휴식을 제공하는 경기도의 가족 나들이 명소들이 주목받고 있다. 경기관광공사는 동물과의 교감부터 울창한 숲 속 탐험, 탁 트인 바다 정원과 역사 체험까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 맞춤형 나들이 코스를 선별해 추천했다.
◆안성 팜랜드: 초원 위 동물과의 따뜻한 교감
안성시 공도읍의 ‘안성팜랜드’는 드넓은 초원 속에서 다양한 가축을 만나고 농축산 체험을 즐길 수 있는 대표적 생태 테마파크다. 양, 염소, 소, 말 등 친근한 동물들에게 직접 먹이를 주며 생명의 소중함을 배우는 것은 물론, 부드러운 능선을 따라 펼쳐진 목장 길을 걸으며 일상의 피로를 씻어낼 수 있다.
◆이천 덕평공룡수목원: 숲 속에서 펼쳐지는 생생한 공룡 탐험
공룡을 좋아하는 어린이를 둔 가족이라면 이천 동맥이산 자락의 ‘덕평공룡수목원’이 안성맞춤이다. 약 25만㎡ 부지에 움직이고 소리를 내는 공룡 모형들이 설치돼 숲 속을 걸으며 탐험하는 재미를 선사한다. 실내 곤충·공룡 전시관과 온실정원, 동물가족빌리지까지 갖춰 식물 관찰과 동물 먹이 주기를 한곳에서 즐길 수 있다.
◆안산 바다향기수목원: 서해 풍경과 숲이 빚어낸 쉼터
서해안 경관과 울창한 숲을 동시에 즐길 수 있는 안산 대부도의 ‘바다향기수목원’은 약 101만㎡ 규모의 도립수목원이다. 1000여종의 식물이 자라는 주제 정원과 도자기 파편으로 조성된 언덕 ‘상상전망돼’에 오르면 서해와 시화호 일대의 장관이 한눈에 들어온다. 전망대에 설치된 1004개의 풍경 소리를 들으며 잔잔한 힐링을 누리기 좋다.
◆의왕 레솔레파크 & 과천 서울대공원: 호수와 동물원
의왕 ‘레솔레파크’는 호숫가 산책로와 레일바이크, 집라인 등 레저 시설이 어우러진 복합 생태 휴양지다. 4.3㎞ 호수 둘레를 달리는 레일바이크는 가족 방문객에게 인기가 높다. 청계산 자락의 ‘과천 서울대공원’ 역시 동물원 생태 관람과 청계 저수지 둘레길(2.8㎞) 산책을 함께 즐길 수 있어 세대를 아우르는 명소로 꼽힌다.
◆파주 임진각 평화누리: 바람개비 언덕에서 꿈꾸는 평화
파주 ‘임진각 평화누리’는 약 3만평의 잔디 언덕과 설치미술이 어우러진 평화·문화 공간이다. 3000여개의 형형색색 바람개비가 돌아가는 ‘바람의 언덕’과 넓은 잔디광장은 아이들이 마음껏 뛰놀기에 좋은 환경을 제공한다. 자유의 다리와 평화곤돌라 등 주변 안보·역사 관광지와 연계해 교육적 가치도 풍부하다.
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