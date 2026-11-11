GH, 인덕원 광역상수도관 ‘통합 이설’…사회적 비용 193억 아낀다

경기주택도시공사(GH)가 공사비 절감 대신 시민의 교통 편익과 환경적 가치를 선택했다. 안양 인덕원사거리 일대에서 추진되는 광역상수도관 이설공사를 사업자별 분할 공사가 아닌 ‘통합시행’ 방식으로 확정하면서다.

11일 GH에 따르면 인덕원사거리는 출퇴근 시간대 시간당 9500여대의 차량이 몰리는 수도권 서남부의 상습 정체 구간이다. 현재 이곳에선 GH의 ‘안양 인덕원 주변 도시개발사업(인텐스퀘어)’과 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 인덕원역 신설 공사가 동시에 진행 중이다. 신설 지하시설물이 기존 광역상수도관과 간섭을 일으켜 관로 이설이 필수적인 상황이었다.

인덕원 광역상수도 공사 노선도. GH 제공

당초 공사 구간을 분할하는 ‘각각시행’ 방식은 관로 연장이 157m 줄어 공사비 측면에서는 유리했다. 그러나 GH는 단순 공사비 산출에서 벗어나 도로 차단, 차량 지체, 유류 소비 및 탄소 배출 등 시민들이 실제로 부담해야 하는 사회적 비용을 ESG(환경·사회·지배구조) 관점에서 종합 분석했다.

분석 결과 통합시행을 적용하면 도로 차단 기간이 기존 404일에서 169일로 235일(58%)이나 대폭 줄어드는 것으로 나왔다. 출퇴근 시간대 하루 평균 차량 지체 시간 역시 27분에서 17분으로 10분 단축된다.

이를 시민의 시간 가치와 유류비 절감액으로 환산하면 약 193억원의 사회적 비용이 절감된다. 탄소 배출량 역시 30년생 소나무 31만 그루의 연간 흡수량인 2031t이 감축된다.

GH는 안양시, 안양도시공사, GTX-C 사업시행자 등 관계기관과 협의를 거쳐 통합시행안을 결정했다.

인텐스퀘어는 안양시 인덕원동 157번지 일원 약 15만㎡ 부지에 조성되는 대규모 도시개발사업이다. 복합환승센터와 공공지식산업센터, 주거·업무시설 등이 들어설 예정으로, 2030년 준공을 목표로 한다.

김용진 GH 사장은 “직접 공사비에 가려졌던 사회적 비용을 객관적으로 도출해 도민과 시민에게 가장 합리적 해법을 제시했다”며 “대규모 개발사업 추진 시 지역사회의 부담을 덜고 공익을 극대화하는 모범 사례로 만들겠다”고 밝혔다.

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