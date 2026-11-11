글로벌 무대서 빛난 ‘안산형 스마트도시’… 유럽·남미 바이어 목말랐다

경기 안산시가 추진 중인 특화 스마트도시 기술과 정책이 세계 최대 규모의 스마트시티 박람회에서 글로벌 도시와 기업들의 이목을 끌었다. 해외 시장 진출의 발판도 마련했다는 평가를 들었다.

안산시는 이달 3일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026’에 참가해 강소형 스마트도시 홍보관을 성공적으로 운영했다고 11일 밝혔다.

‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026’에 설치된 안산시 홍보관. 안산시 제공

박람회 기간 안산시 홍보관에는 스페인, 네덜란드, 루마니아, 벨기에 등 세계 각국의 지자체 및 기업 관계자 60여개 팀이 방문해 실질적 기술 상담과 정책 교류를 진행했다.

해외 참석자들은 안산시의 생활밀착형 혁신 서비스에 높은 관심을 보였다. 벨기에 플람스브라반트주와 네덜란드 아메르스포르트시 관계자들은 도시 서비스인 ‘명탐정 안산’과 스마트 건강관리 플랫폼의 적용 가능성을 타진했다.

브라질 에이브이맵(AvMap)과는 공공차량 관제 분야의 기술 실증 협력을, 스페인 현지 기업과는 다국어 소통 플랫폼 ‘너나들이 안산’의 소프트웨어 도입 계약을 논의했다.

아울러 시는 안산시 청년창업펀드 2호 투자기업인 클라우드앤과 공동 세미나를 열어 에너지·스마트도시 융합 기술을 선보였다.

시는 이번 박람회에서 도출된 의제를 바탕으로 해외 도시와 공동 기술 실증 및 지역 기업의 진출 절차 등을 논의할 예정이다.

이민근 시장은 “이번 박람회는 안산형 스마트도시 정책과 지역 기업의 기술력을 세계무대에 입증한 계기”라며 “현장에서 이뤄진 논의가 결실로 이어지도록 협력을 강화하겠다”고 말했다.

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