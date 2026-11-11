2주 만에 또 불난 구룡마을…주민들 "자다가도 불안해서 못 살겠다"

"타닥타닥 소리가 들리고 유리가 빨갛게 보이는 거야. '아들, 불났어!' 소리치니까 아들이 속옷 차림으로 나갔지."

11일 오전 8시40분께 서울 강남구 개포동 구룡마을 8지구. 화재가 난 주택 바로 옆에 거주하고 있다는 박점순(71)씨는 이날 새벽 불이 났던 순간을 떠올리며 이같이 말했다.

강남소방서에 따르면 이날 오전 4시28분께 구룡마을 8지구에서 화재가 발생했다. 소방당국은 인력 106명과 장비 32대를 투입해 진화 작업을 벌였고 오전 6시27분께 불을 완전히 껐다. 인명피해는 없었지만 연탄보일러와 패널 일부가 소실됐다.

박씨와 함께 살고 있는 아들 김주성(51)씨는 다리가 불편한 어머니부터 대피시켰다고 한다.

이후 김씨는 골목에 있던 소화기를 들고 불을 끄기 시작했다.

박씨는 "아들이 죽을까봐 빨리 나오라했는데 '소화기로 끄고 가겠다'고 했다"며 "길목으로 나와 소리를 질렀는데 정신이 없어 어디로 가야 할지도 몰랐다"고 당시 상황을 떠올렸다.

김씨도 "소화기를 5~6개나 썼는데도 불길이 잡히지 않아 소방대가 와서 진압했다"며 "바람이 불지 않아 천만다행이었고 바로 옆이 산이라 불이 번질까 걱정했다"고 말했다.

이날 화재 현장 주변에는 매캐한 탄 냄새가 남아 있었다. 불이 난 주택에는 경찰이 통제선을 설치해 출입을 막고 있었고 골목 도랑에는 다 쓴 소화기 5개가 버려져 있었다.

벽에는 검게 그을린 흔적이 남았고, 바닥에는 탄재가 곳곳에 쌓여 있었다. 슬리퍼 한 짝도 보였다.

구룡마을 화재는 지난달 27일 이후 약 2주 만에 발생했다. 당시 구룡마을 2지구 가건물에서 화재가 발생했고 약 12시간50분 만인 이튿날 오전 4시39분에 불이 완전히 진압됐다.

마을에서 잇따라 화재가 발생하자 주민들은 불안감을 호소했다.

인근의 한 70대 주민은 "자다가도 불안하고 계속 불안하다"며 "이 동네 사는 죄로 참아야지"라고 말했다. 이어 그는 "가게를 하며 먹고살겠다고 도토리묵을 저만큼 끓여놨는데 못 팔고 있다"며 "속터지고 비참하다"고 했다.

다른 60대 여성도 "(몇 년 전에) 우리 집에서 5분 거리에도 불이 났다"며 "불안해서 여기 못 살겠어서 오는 19일 이사하기로 신청해놨다"고 전했다.

한편 강남소방서는 이날 발생한 화재에 대해 원인과 재산 피해 규모를 조사 중이다.

<뉴시스>

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