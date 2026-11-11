‘사통팔달 교통망’ 입은 광명시, 5만석 돔구장 유치 사활

경기 광명시가 5만석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 목표로 광역교통망과 시민 결집력을 앞세워 총력전에 나섰다. KTX 광명역을 중심으로 한 입체적 교통 인프라와 3기 신도시 개발 호재를 결합해 최적의 입지임을 강조한다는 전략이다.

11일 광명시에 따르면 지난달 26일부터 이달 8일까지 시가 추진한 ‘스포츠·공연 복합 돔구장 유치 시민 서명운동’에 당초 목표치(1만명)를 크게 웃도는 1만3514명이 참여했다.

박승원 시장이 거리에서 돔구장 유치 시민 서명 운동을 독려하고 있다. 광명시 제공

시는 13일 경기도에 정식 유치 신청서와 제안서를 접수할 예정이다. 이번 서명부를 함께 첨부해 도의 심사 및 문화체육관광부 최종 평가에 대응한다는 방침이다. 문체부는 지자체별 제안을 검토해 연내 최종 후보지를 확정한다.

광명시가 내세우는 강점은 독보적 교통 입지다. KTX 광명역은 경부선과 호남선을 통해 전국 주요 도시를 직결하며, 향후 서해선과 경강선 연계가 완료되면 전국 단위 이동 편의성이 개선된다. 여기에 2028년 개통 예정인 신안산선과 2030년 목표인 월곶판교선, 2036년 추진되는 수색~광명 고속철도 전용선까지 더해지면 서울 여의도와 판교 등 수도권 핵심 거점과의 연결망이 완성된다.

특히 돔구장 후보지인 광명시흥 3기 신도시 주변의 철도망 연계 작업에도 속도가 붙었다. 시는 광명시흥선 건설 구상과 더불어 신안산선 학온역에 월곶판교선 열차가 정차할 수 있도록 국가철도공단의 협조를 끌어냈다. 학온역의 경우 광역철도 환승 거점으로 육성할 계획이다.

해외 관람객 유치를 위한 공항 연계망과 미래 모빌리티 인프라 구축도 차별화 요소다. KTX 광명역 도심공항터미널과 인천·김포공항 연결 버스노선에 더해 GTX-D 노선 추진으로 국제 행사 유치 경쟁력을 갖췄다고 설명했다. 아울러 국토교통부 모빌리티 특화도시 사업과 연계해 자율주행버스, 로보택시, 인공지능(AI) 기반 교통관제체계를 도입함으로써 대형 이벤트 개최 시 발생하는 교통 혼잡을 효율적으로 분산시킬 계획이다.

박승원 시장은 “사통팔달 교통 인프라를 바탕으로 돔구장을 유치해 문화산업의 새로운 성장축을 만들겠다”고 강조했다.

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