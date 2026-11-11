'비틀스' 폴 매카트니, 억만장자 대열에…전 세계 3위 부자 가수

전설적인 밴드 비틀스의 멤버 폴 매카트니(84)가 억만장자 대열에 새롭게 이름을 올렸다.



미 경제지 포브스와 CNN방송은 10일(현지시간) 매카트니의 순자산이 14억 달러(약 1조8천726억원)로 평가돼, 자산 규모가 10억 달러 이상인 갑부로 분류됐다고 보도했다.

폴 매카트니. 연합뉴스

이에 따라 매카트니는 힙합 거물이자 비욘세의 남편인 제이지(Jay-Z·28억 달러), 테일러 스위프트(20억 달러)에 이어 전 세계에서 3번째로 부유한 가수로 확인됐다.



매카트니는 영국 리버풀 노동자 가정 출신이었지만, 비틀스를 통해 전 세계적인 인기를 얻었다. 이후 평생에 걸친 작곡 활동과 음악 지적재산(IP) 관리 사업을 통해 부를 축적했다.



특히 비틀스 저작권으로만 매년 1천만 달러의 수입이 발생하는 것으로 나타났다.



1969년 MPL 커뮤니케이션즈를 설립했고 자신이 만든 곡 이외에도 뮤지컬 '그리스'·'애니'는 물론 캐럴 '잇츠 비기닝 투 룩 어 랏 라이크 크리스마스'·'베이비, 잇츠 콜드 아웃사이드' 등의 저작권을 매입해 로열티 수입을 올려왔다.



또 미술품 수집을 취미로 삼으면서 피카소와 마그리트 작품 등을 사들였는데, 이 역시 순자산 증가에 영향을 준 것으로 알려졌다.

<연합>

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