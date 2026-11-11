공사비·자재비 상승에 서울 아파트 분양가 1년 새 38% 급등

서울 민간아파트 분양가격이 1년 새 38% 오른 것으로 나타났다. 자재비와 인건비 상승으로 건설공사비가 오르고 분양가상한제 주택에 적용되는 기본형 건축비도 인상되면서 새 아파트를 마련하려는 수요자들의 부담이 커지고 있다.

HUG의 2026년 9월 민간아파트 분양시장 동향에서 서울 분양가가 1년 새 38% 오른 것을, 수도권 25.7%·전국 4.2% 상승률과 대비해 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

11일 주택도시보증공사(HUG)의 ‘2026년 9월 민간아파트 분양시장 동향’에 따르면 지난해 10월부터 올해 9월까지 서울 민간아파트의 평균 분양가격은 ㎡당 1901만8000원으로 집계됐다. 지난해 9월 기준 최근 12개월 평균가격인 1377만9000원보다 38% 오른 수치다.

서울·경기·인천을 포함한 수도권 평균 분양가격도 ㎡당 1095만9000원으로 전년 동월 대비 25.7% 상승했다. 같은 기간 전국 평균 상승률은 4.2%에 그쳤다.

건설원가 부담도 커지고 있다. 국토교통부는 지난 9월 15일 분양가상한제 주택에 적용되는 기본형 건축비를 직전 고시보다 4.07% 인상했다. 이에 따라 16∼25층, 전용면적 60∼85㎡ 지상층 기준 ㎡당 건축비는 223만7000원에서 232만8000원으로 9만1000원 올랐다. 건설현장 안전투자 비용 등이 반영되면서 간접공사비도 ㎡당 60만4000원에서 66만3000원으로 9.77% 상승했다.

전체 공사비도 오름세다. 한국건설기술연구원에 따르면 지난 9월 건설공사비지수는 139.48로 전년 동월 대비 5.9% 상승했다. 이는 2020년 평균보다 공사비가 39.48% 높아졌다는 의미다.

장재현 리얼투데이 과장은 “자재비와 인건비에 안전관리 비용까지 더해지면서 주택 건설에 들어가는 비용 부담이 커지고 있다”고 설명했다.

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