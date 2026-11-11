순천시, ‘오천 그린아일랜드’ 원상복구 난항… 시의회 설계비 삭감에 ‘제동’

전남광주 순천시의 대표적 도심 녹지 공간인 ‘오천 그린아일랜드’의 원상복구 문제가 뚜렷한 해법을 찾지 못한 채 장기화하고 있다. 손훈모 시장이 선거 과정에서 도로 원상복구를 약속했으나 구체적인 복구 방안을 마련하기 위한 실시설계비가 시의회에서 전액 삭감되면서 후속 절차에 제동이 걸렸다.

순천시청 전경. 순천시 제공

11일 순천시에 따르면 오천 그린아일랜드는 2023순천만국제정원박람회 개최를 앞두고 강변로 약 1.03㎞ 구간의 차량 통행을 제한한 뒤 잔디 등을 식재해 조성한 대규모 녹지공간이다. 해당 사업에는 총 29억원(시비 19억원·특별교부세 10억원)의 예산이 투입됐다.

그러나 해당 구간은 도시관리계획상 일반도로로 지정돼 있었음에도 불구하고 도로를 폐쇄하고 녹지 공간으로 전환하는 과정에서 도시관리계획 변경 등 필수적인 법적 절차를 거치지 않았다는 점이 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

앞서 감사원은 올해 초 관련 공익감사를 통해 순천시에 주민과 지방의회 의견 청취 등 적법한 절차를 거쳐 도시관리계획을 변경하거나 기존 계획에 맞춰 도로를 원상복구하라는 주의 조치를 내린 바 있다. 다만 감사원의 지적은 녹지 존치 가능성도 함께 열어둔 것으로 도로 복구만을 유일한 해법으로 단정하지는 않았다.

이에 순천시는 원상복구와 녹지 존치를 비롯한 다각도의 정비 방안을 검토하기 위해 실시설계비 1억원을 추가경정예산안에 편성했으나, 시의회 심사 과정에서 전액 삭감됐다. 이로 인해 구체적인 복구 및 정비 방안을 도출하기 위한 설계 절차가 동력을 잃었다.

지역 사회의 여론도 엇갈리고 있다. 조속한 도로 복구를 촉구하는 주민들은 선거 공약 이행과 교통 여건 개선을 요구하는 반면, 일각에서는 도심 속 친환경 휴식 공간으로서 그린아일랜드가 지닌 공공적 가치와 활용도를 유지해야 한다는 목소리를 내고 있다.

순천시 관계자는 “국가하천기본계획과 연계해 종합적인 사업 추진 방향을 세우고 있다”며 “예산 확보와 시민 공론화 과정을 거쳐 차질 없이 추진할 계획”이라고 밝혔다.

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