‘왁싱 모델 구한다’며 여성 신체 사진 전송받은 30대… 징역 8개월·법정 구속

왁싱숍 모델을 구한다고 속여 여성에게 신체 사진을 전송받은 30대가 실형에 처해졌다.

11일 법조계에 따르면 최근 제주지법 형사3단독(김희진 부장판사)은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 불구속기소 된 30대 A씨에게 징역 8개월을 선고하고 법정 구속했다.

제주지방법원 전경.

A씨는 지난 2024년 7월18일 중고거래 플랫폼에 제주 지역에서 왁싱숍을 운영하는 것처럼 위치 정보를 입력한 뒤, ‘홍보 모델을 해주면 왁싱(특정 신체 부위 제모)을 무료로 해주겠다’는 게시글을 올려 피해자를 유인했다. 이후 왁싱 전 확인을 위해 신체 사진이 필요하다며 사진 전송을 요구해, 만 18세인 피해자로부터 신체 사진 5장을 촬영해 전송받은 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 게시글을 보고 연락해 온 피해자에게 왁싱숍 직원인 척 ‘원장님이 따로 연락할 예정’이라고 메시지를 보냈다. 이후 SNS(사회관계망서비스) 프로필에 여성의 이름과 사진을 사용해 여성 원장 행세를 한 것으로 드러났다. A씨의 게시글을 보고 연락해 온 지원자는 피해자 외에도 9명에 달해, 하마터면 더 큰 다수의 피해자가 발생할 뻔했다.

재판부는 “계획적이고 치밀하게 범행했으며, 범행 후 중고거래 플랫폼과 SNS를 탈퇴하는 등 수사를 어렵게 했다”고 지적했다.

이어 “클라우드에 촬영물을 보관하고 있다가 압수수색 영장 집행 직전 삭제해 피해자가 촬영물 유포 등에 대한 불안을 평생 안고 살게 되었음에도 피해자로부터 용서받지 못했다”면서도 “다만 얼굴 등 피해자를 특정할 수 있는 부분이 촬영되지 않았고, 초범이며 범행을 자백하는 점 등을 종합적으로 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.

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