한·우크라 첫 외교장관 회담… 포로 공개 소환 갈등 '접점 찾기' 시동

북한국 포로 소환 공개 논란으로 외교 갈등을 빚어온 한국과 우크라이나가 외교장관 회담을 통해 사태 해결을 위한 소통을 이어가기로 했다. 양국 외교 수장이 사태 이후 처음으로 마주 앉아 갈등 해결을 위한 노력을 지속하기로 하면서 경색된 양국 관계에 돌파구가 마련될지 주목된다. 다만 한국 정부가 요구해 온 우크라이나 측의 사과와 사실관계 정리 등 핵심 쟁점에 대한 입장 차이는 여전히 남아 있다.

11일 조현 외교부 장관은 10일(현지시간) 프랑스 파리에서 주요 7개국(G7) 외교장관회의를 계기로 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 회담을 갖고 주요 양자 현안과 지역 정세 등을 논의했다. 양 장관의 이번 만남은 지난 9월 우크라이나 측이 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 일방적으로 공개하면서 양국 간 갈등이 불거진 이후 처음 이뤄졌다.

프랑스 파리에서 열린 G7 외교장관회의를 계기로 회담을 가진 조현 외교부 장관(오른쪽)과 안드리 시비하 우크라이나 외무장관. 외교부 제공

조 장관은 회담에서 “양국 간 제반 현안이 원만하게 해결되기를 기대한다”는 입장을 밝혔다. 북한군 포로의 한국행과 관련한 비공개 합의를 우크라이나 측이 지키지 않았다는 한국 정부의 기존 입장을 재차 전달하고, 이에 대한 사과와 사실관계 정리를 요구한 것으로 풀이된다. 한국 정부는 국가 간 상호 존중과 신뢰, 성실한 합의 이행이 양국 관계의 전제라는 입장을 유지하고 있다.

시비하 장관도 “양국 관계를 안정적으로 관리하고 발전시켜 나가기 위한 외교적 노력을 지속하자”며 뜻을 모았다. 그는 회담 이후 자신의 엑스(X)에 “양국 관계의 완전한 정상화를 향한 추가 조치들이 있을 것으로 확신한다”고 밝히기도했다. 다만 이번 회담에서 우크라이나 측이 한국 정부의 사과 요구를 수용하거나 기존 입장을 변경했는지는 확인되지 않았다. 시비하 장관은 귀국 후 회담 내용을 본국에 보고하고, 북한군 포로 문제와 관련한 후속 논의를 이어갈 것으로 보인다.

앞서 한국 정부는 우크라이나 측이 북한군 포로의 한국행과 관련한 비공개 합의를 지키지 않았다고 보고 공식 사과와 재발 방지를 요구해왔다. 지난달 8일 박기창 주우크라이나대사를 소환한 데 이어 20일 공관원 절반을 철수시켰다. 우크라이나 측에 공식 사과와 재발 방지를 요구했지만, 명확한 답변을 받지 못하면서 양국 관계는 경색된 상태였다.

한편 조 장관은 이번 G7 외교장관회의를 계기로 마코 루비오 미국 국무장관과도 별도 환담을 가졌다. 양국 장관은 지난 9월 미국 워싱턴DC에서 정식 양자회담을 한 데 이어 10월 주요 20개국(G20) 외교장관회의에서도 접촉하는 등 최근 잇따라 소통하고 있다.

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