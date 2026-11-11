수원의 맛과 멋 잇는다…수원시, 지역 양조장 7곳 관광 자원화

경기 수원시가 개성 넘치는 양조장의 고유 브랜드와 이야기를 담은 관광 콘텐츠를 선보인다.

수원시는 ‘2026~2027 수원 방문의 해’를 계기로 관내 양조장 7곳의 매력을 한데 모은 로컬 관광 안내서 ‘수원, 취향의 목적지’를 제작한다고 11일 밝혔다.

‘수원, 취향의 목적지’ 예시도. 수원시 제공

책자 제작은 ‘미식 체험 관광’ 활성화에 방점이 찍혔다. 제작에는 수원시양조장협의회 소속인 매산양조장, 수원양조, 펀더멘탈브루잉, 신도시양조회, 이항주가, 두들양조, 쌀술집양조장 등 7개 업체가 참여한다.

콘텐츠북에는 각 양조장의 설립 배경과 대표자 인터뷰, 제품 개발 이야기와 운영 철학이 감각적 사진과 함께 수록된다.

아울러 대표 제품의 알코올도수, 용량, 가격, 구매처 등 실질적 정보와 함께 술 빚기·시음 등 체험 프로그램 안내도 망라된다. 관광객들이 도심 속 양조장을 쉽게 찾아갈 수 있도록 동선을 표시한 ‘양조장 전용 지도’가 함께 담긴다.

이번 사업은 수원화성 등 기존의 역사·문화재 중심 관광에서 벗어나, 지역 소상공인과 소규모 양조장이 가진 고유한 서사를 로컬 관광 경험으로 확장했다는 점에서 주목받는다. 시는 내년 중 책자를 발간해 국내외 관광객에게 알리고, 지역 사업자들이 관광산업과 연계해 새로운 판로를 확보할 수 있도록 지원할 방침이다.

수원시 관계자는 “지역 고유의 문화와 산업을 결합한 차별화된 로컬 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴하겠다”며 “양조장이 수원을 대표하는 핵심 관광자원으로 뿌리내릴 수 있도록 협력을 이어갈 것”이라고 말했다.

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