수능 앞두고 강의 중단·예능 출연 논란…이도 강사, 결국 자필 사과

온라인 강의 플랫폼 ‘이투스’ 이도 강사와 그가 인스타그램에 올린 자필 사과문. 이도 강사 인스타그램 캡처.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 3주 앞두고 건강상의 이유로 강의를 중단한 뒤 예능 출연 소식을 알려 비판받은 이도 강사가 결국 자필 사과문을 올렸다.

◆ “무책임했다”…이도 강사, 수능 3주 앞두고 강의 중단 사과

온라인 강의 플랫폼 ‘이투스’에서 지리 과목을 강의해 온 이 강사는 10일 자신의 인스타그램에 “올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다”며 장문의 사과문을 게시했다.

이 강사는 “수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸다”며 “가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다. 변명의 여지가 없는 제 잘못이다”고 고개를 숙였다.

그는 “무엇보다 저는 무책임했다. 몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었다”며 “그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘다”고 털어놓았다.

이어 “더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었다”며 “그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었다”고 덧붙였다.

방송 및 유튜브 활동을 둘러싼 논란에 대해서 언급했다. 이 강사는 “그 직후 (넷플릭스 예능) 제작발표회에 참석하고 유튜브 채널 개설을 알렸다”며 “강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었다”고 반성했다.

앞으로의 강의 및 방송 활동 계획도 밝혔다. 이 강사는 “앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때만 약속드리겠다”며 “건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다”고 다짐했다.

다만 출연 계약을 마친 프로그램은 예정대로 방영할 계획이다. 이 강사는 “이미 계약된 프로그램의 경우 방영 일정이 일부 남아 있음을 미리 말씀드린다”며 “이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠다”고 말했다.

지난 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있는 이도 강사. 연합뉴스

◆ 강의 중단, 처음 아니었다…2년 연속 이어진 커리큘럼 차질

앞서 이 강사는 지난달 29일 이투스 공지 게시판에 자필 편지를 올려 올해 수능 대비 한국지리·세계지리 강의 중단을 알렸다. 수능을 불과 3주 앞둔 시점이었으나 의료진의 권고로 건강 회복에 전념하겠다는 입장을 전했다.

그러나 이 강사가 지난 5일 넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 제작발표회에 모습을 드러내자 비판 여론이 불거졌다. 여기에 개인 유튜브 채널까지 개설해 해당 프로그램을 홍보하면서 수강생들의 반발은 더욱 거세졌다.

이 강사가 강의를 중단한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 2∼3월부터 모든 커리큘럼 업로드를 중단한 데 이어 지난해 6월 건강상의 이유로 휴식에 들어갔다. 이후 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 각막 이상으로 장시간 모니터를 보기 힘들어 강의를 지속하기 어려웠다고 해명했다.

올해 강의 일정 역시 차질을 빚었다. 당초 지난 1월 완강 예정이었던 개념 강좌 업로드가 연기됐고 지난 2월 개강 예정이었던 후속 강좌마저 사전 공지 없이 미뤄졌다. 지난 4월 일부 강의가 공개되긴 했으나 추가 업로드는 이뤄지지 않았다. 8월까지 한국지리와 세계지리 강의를 올리겠다는 지난 7월 공지도 끝내 지켜지지 않았다.

이투스는 전날 공식 홈페이지를 통해 “그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다”며 “결과적으로 학습에 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

한편 이 강사는 서울대학교 사범대학 지리교육과를 전공했으며 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르쳐왔다. 지난해 넷플릭스 연애 예능 프로그램 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다.

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