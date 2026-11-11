삼전·하닉 목표가 ‘뚝’…적중과 오판 오간 ‘반도체 저승사자’ 이번엔 맞을까

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 메모리 반도체 시장의 ‘실적 절벽’ 가능성까지 제기하며 투자 심리를 흔들고 있다. 과거 반도체 고점 논란 때마다 비관적 전망을 내놨던 ‘반도체 저승사자’의 예측이 이번에도 적중할지를 두고 증권가의 시선은 엇갈리고 있다.

사진=연합뉴스

◆내년 실적은 올리고 목표가는 ‘뚝’

11일 금융투자업계에 따르면 모건스탠리는 최근 발표한 ‘메모리 반도체-미국 중간선거 이후 핵심 쟁점’ 보고서에서 SK하이닉스의 목표주가를 기존 260만원에서 160만원으로 38% 하향 조정했다. 삼성전자의 목표주가도 38만1000원에서 30만9000원으로 19% 낮췄고, 삼성전자 우선주 역시 30만4800원에서 24만7200원으로 내렸다.

이번 보고서를 작성한 숀 킴 연구원은 당장 내년까지의 단기 실적에 대해서는 긍정적인 시각을 유지했다. 모건스탠리는 삼성전자의 내년 영업이익 전망치를 기존보다 9% 높인 688조원으로, SK하이닉스는 13% 상향한 468조원으로 각각 제시했다. 그럼에도 목표주가를 큰 폭으로 깎은 것은 2027년 말부터 신규 생산시설이 본격 가동되면서 2028년 이후 메모리 반도체의 높은 수익성이 꺾일 것으로 봤기 때문이다.

킴 연구원은 “현재 시장의 핵심 논쟁은 2028년 ‘실적 절벽’을 피할 수 있느냐는 것”이라며 “미국 중간선거 이후 데이터센터 건설 규제로 2028년 가동 예정이던 약 5기가와트(GW) 규모의 프로젝트가 2029년으로 밀리는 반면 메모리 공급은 늘어나 가격 하락 압력이 커질 수 있다”고 진단했다.

중국 업체들의 생산 확대와 고대역폭메모리(HBM) 경쟁 심화도 악재로 꼽으며, SK하이닉스의 2027∼2028년 HBM 영업이익률 전망치를 기존 78∼80%에서 70%로, 삼성전자는 80%에서 65∼72%로 낮춰 잡았다. 다만 두 기업에 대한 ‘비중확대’ 의견은 유지하면서 HBM 점유율 회복과 비메모리 사업의 버팀목 효과를 근거로 업종 내 최선호주를 삼성전기에서 삼성전자로 변경했다.

미국 대형 투자은행 모건스탠리. AP연합뉴스

◆과거 하락장 짚어낸 모건스탠리…골드만삭스는 “지금이 바닥” 반박

시장이 모건스탠리의 보고서에 유독 민감하게 반응하는 이유는 과거 변곡점마다 업황 침체를 정확히 짚어낸 이력 때문이다. 모건스탠리는 반도체 호황이 절정이던 2017년 11월 낸드플래시 가격 하락과 이익 둔화를 전망했고, 실제로 이후 다운사이클이 본격화하며 반도체 주가가 긴 내리막을 걸었다. 2021년 8월에도 ‘메모리, 겨울이 온다’ 보고서를 통해 공급 과잉을 예고했는데, 당시 7만원대였던 삼성전자 주가는 1년 뒤 5만원대까지 주저앉으며 긴 침체기를 겪었다.

반면 2024년 9월 내놓은 비관적 전망은 빗나가기도 했다. 당시 모건스탠리는 HBM 공급 과잉 가능성을 제기하며 SK하이닉스와 삼성전자의 목표주가를 각각 54%, 28% 내리며 증시에 충격을 줬다. 하지만 불과 한달 뒤 SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표하자 단기 시황에 대한 오판을 인정하고 목표주가를 다시 올린 바 있다.

이번 새로운 비관론을 두고도 글로벌 IB 간 진단은 정면으로 배치된다.

모건스탠리가 ‘실적 절벽’으로 지목한 2028년을 두고 골드만삭스는 오히려 인공지능(AI) 투자 확대가 정점에 달할 것으로 내다봤다. 골드만삭스는 같은 날 보고서에서 글로벌 AI 인프라 투자액이 내년 1조3000억달러(약 1751조원)에서 2028년 2조달러(약 2694조원)로 불어날 것이라며, 최근 급락한 한국 반도체주가 역사적 저점에 근접한 ‘과매도 국면’이라고 평가했다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)이 각각 1.21배, 1.23배로 역대 최저 수준(0.8배대)에 다가선 만큼 투자 매력이 높다는 분석이다.

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