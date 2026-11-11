'외도 시인' 젠슨황, 평소처럼 출근…사내회의서 사생활 사과도

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중국 정보기관의 첩자 의혹을 받는 여성과의 외도 사실을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 정상 출근 중인 것으로 나타났다. 하지만 회사는 잔뜩 가라앉은 분위기에서 벗어나지 못하는 것으로 전해졌다.



황 CEO는 엔비디아의 분기 실적발표를 1주일 앞둔 10일(현지시간) 캘리포니아주 샌타클래라에 있는 본사 사옥으로 출근해 회의를 주관했다고 미 경제방송 CNBC가 복수 소식통을 인용해 보도했다.



CNBC에 따르면 그는 전날에도 고위 임원진이 참석하는 월요 정례 아침회의를 주재하면서 모두발언을 통해 사생활 문제와 관련해 자신이 충실하지 못했음을 언급하고 임직원들에게 사과했다.



다만 이후 별다른 질의를 받지 않은 채 곧바로 주요 사업 현안 등 회의 안건으로 화제를 돌렸다고 한다.



황 CEO는 이사회가 독립 이사 중심의 조사위원회를 꾸리고 외부 법률사무소를 선임해 조사에 착수한 상황에서도 내부적으로 평소와 다름없는 업무처리를 보여주려고 노력했다고 소식통은 전했다.



그러나 황 CEO의 노력에도 회사 내 구성원들은 이번 사건으로 인한 충격에서 벗어나지 못하고 있다는 전언이다. 직원들은 사내 분위기를 묻는 CNBC의 질의에 "슬프다"고 답했다.



엔비디아 근무 경력이 긴 직원들은 황 CEO를 실수가 없는 우상이자 길잡이로 여겨왔는데, 이번 사태로 그의 행동을 받아들이기 어려워하고 있다는 것이다.



황 CEO는 지난 8일 발표한 메시지를 통해 혼외 관계를 시인하고 사과하면서 직원들에게 "여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있기를 바란다"고 밝힌 바 있다.



특히 그의 불륜 상대가 중국 간첩으로 지목된 앨리스 황으로 알려지면서 회사 안팎의 여론이 동요하고 있다.



1993년 엔비디아를 창업한 황 CEO는 고위 임원 약 60명에게서 직접 보고를 받으며 회사 경영 전반을 직접 지휘해 왔지만, 안보 논란이 겹친 사생활 추문이 불거지면서 경영자로서의 입지도 흔들리고 있다.

<연합>

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