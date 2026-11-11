상미당홀딩스, 전국푸드뱅크에 냉동탑차 2대 기부… 2030년까지 20대 지원

상미당홀딩스 계열 사회복지법인 행복한재단이 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동탑차 2대를 기부했다. 28년간 이어온 식품 기부를 넘어 배송 차량까지 지원하며 나눔 활동을 확대하고 있다.

상미당홀딩스는 행복한재단이 지난 10일 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크에 냉동탑차 2대를 전달했다고 11일 밝혔다. 2022년 10월 푸드뱅크와 업무협약을 체결하고 차량 기부를 시작한 이후 누적 12대째다. 행복한재단은 2030년까지 8대를 추가 기부해 총 20대의 차량을 지원할 계획이다.

상미당홀딩스 계열 사회복지법인 행복한재단이 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동탑차 2대를 기부 했다. 행복한재단 제공

서울 동작구 신대방동 미래창조원에서 열린 전달식에는 허영인 상미당홀딩스 회장과 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 지역 푸드뱅크 대표 등이 참석했다. 상미당홀딩스는 기부 차량에 빵 4000개를 실어 함께 전달했다. 차량은 부산 부산진구와 충남 계룡시 지역에 배치된다.

이번 차량 지원은 지역 푸드뱅크의 노후 배송차량 문제를 해결하고 기부 식품의 신선도를 높이기 위해 마련됐다. 전국 440여개 거점을 운영하는 푸드뱅크는 취약계층에 기부 식품과 생활용품을 전달하고 있지만 일부 지역에서는 차량 노후화에 따른 냉장·냉동 기능 저하와 잦은 고장으로 어려움을 겪고 있다.

상미당홀딩스는 1998년 국내 푸드뱅크 사업이 시작된 이후 28년간 식품 기부를 이어왔다. 파리크라상과 파리바게뜨 가맹점에서 시작한 나눔은 배스킨라빈스와 던킨 등 계열사로 확대됐다.

상미당홀딩스 계열 사회복지법인 행복한재단이 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동탑차를 기부했다. 행복한재단 제공

올해 상반기 기준 누적 식품 기부액은 3439억원으로 국내 식품기업 중 최대 규모다. 푸드뱅크 전체 기부액의 약 10%에 해당한다. 현재 전국 약 1200개 사업장이 참여하고 있으며 최근 5년간 연평균 기부 규모는 약 170억원이다.

허 회장은 “1998년 푸드뱅크와 함께 시작한 식품 나눔은 어려운 이웃과 온정을 나누고자 했던 마음에서 출발해 28년간 이어온 소중한 약속”이라며 “앞으로도 우리 사회가 더욱 따뜻하고 건강해지는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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