英서 미군이 러 간첩 행위… 민감 정보 다루던 고위장교 체포 [오늘의world+]

북대서양조약기구(NATO·나토) 기지에서 기밀 정보를 훔쳐 러시아에 넘기려던 미군 장교가 체포됐다.

10일(현지시간) 가디언, 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 영국 대테러경찰은 이날 잉글랜드 남서부 글로스터 인근에서 41세 미군 남성을 체포했다고 밝혔다. 용의자는 영국 정보기관 MI5와 미 연방수사국(FBI)이 공조한 작전을 통해 간첩 혐의로 체포됐다.

영국 글로스터셔 RAF 페어포드 공군기지 인근에서 경찰이 도로를 통제하고 있다. 로이터연합뉴스

영국 경찰 당국은 용의자가 2023년 제정된 국가안보법 제1조와 제3조를 위반한 혐의를 받고 있다고 설명했다. 국가안보 관련 보호 대상 정보를 취득·공개하거나 외국 정보기관의 활동을 지원하는 행위 등을 규정한 조항이다. 경찰은 이번 사건과 관련된 국가가 러시아라고 명시했으나, 구체적인 간첩 활동 내용은 공개하지 않았다. WP는 관계자의 말을 인용해 러시아에 민감한 정보가 넘어가지는 않았다고 전했다.

영국 대테러경찰의 비키 에번스 부국장은 “혐의가 중대하며 수사는 현재 진행 중”이라고 설명했다.

용의자 신원은 공개되지 않았으나, 한 관계자는 WP에 용의자가 글로스터에 위치한 ‘임진 막사’에 배치된 미군 병력 중 한명이라고 말했다. 임진 막사는 나토의 연합신속대응군 사령부 역할을 하는 기지로, 나토 회원국에 대한 공격이나 영토 침범에 대응해 병력 배치를 담당한다. 한국 전쟁 당시 영국 육군 글로스터대대의 ‘임진강 전투’를 기려 임진 막사로 명명됐다.

숀 스틴천 미 육군 방첩사령관은 용의자에 대해 “민감한 정보를 맡고 있던 고위 군인”이라며 “(이번 사건은) 내부자 위협이 실재하고 지속적이라는 것을 일깨워주는 심각한 사례”라고 말했다.

카쉬 파텔 FBI 국장은 성명을 통해 최근 21개월 간 체포한 간첩·방첩 혐의 용의자가 167명으로, 지난 같은 기간 대비 53% 증가했다면서 “미국에 대한 맹세를 어기고 우리의 국가 안보와 동맹국의 안보를 위협하는 행위를 하는 그 누구도 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.

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