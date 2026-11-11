출근길 성남 야탑동서 버스 돌진… 차량 17대 연쇄 추돌로 34명 부상

경기 성남시 분당구 야탑동의 한 도로에서 버스가 신호대기 중이던 차량들을 연이어 들이받는 17중 추돌사고가 발생해 34명이 다쳤다.

소방당국과 경찰에 따르면 11일 오전 7시34분쯤 분당구 야탑동의 한 사거리 버스정류장 인근에서 주행 중이던 버스 1대가 신호대기 중이던 차들을 잇달아 추돌한 뒤 중앙분리대(가드레일)를 받고서야 멈춰 섰다.

11일 경기도 성남시 분당구 야탑동의 한 버스정류장 인근 도로에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여대를 들이받아 버스 승객 등 다수가 중경상을 입었다. 사진은 사고 현장 모습. 연합뉴스

이 사고로 승용차 14대, 버스 2대, 화물차 1대 등 차량 17대가 잇따라 부딪히며 사고 지점 일대 약 100~150m 구간이 정체됐다.

파악된 부상자는 총 34명으로, 현장에서 응급 처치를 받은 뒤 인근 병원으로 이송됐다.

신고를 접수한 소방당국은 장비 18대와 인력 45명을 현장에 투입해 인명 구조 및 현장 수습 작업을 벌였다.

경찰과 소방당국은 수습을 마치는 대로 운전자 진술과 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 원인과 경위를 조사할 방침이다.

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