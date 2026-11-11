노랗게 물든 은행나무 터널 속으로…주말 고령으로 떠나는 숲캉스

황금빛 낙엽이 물드는 숲속에서 일상을 벗어나 온전한 쉼을 누릴 수 있는 고령다산 은행나무숲 가을 나들이 행사가 이번 주말 화려한 막을 올린다.

경북 고령군은 14일과 15일, 21일, 22일 고령다산 은행나무숲 가을 나들이 행사를 개최한다고 11일 밝혔다.

‘포 레스트 포 유(For Rest For you)’를 주제로 열리는 행사는 가을 경관을 배경으로 공연과 체험, 먹거리 등의 콘텐츠를 즐길 수 있다.

행사장에는 은행나무숲의 자연을 배우고 즐기는 숲 체험학교, 책과 함께 여유를 즐기는 숲 속 도서관, 은행나무 자개키링·밀랍초 만들기 등 11개의 체험 프로그램이 관광객을 기다리고 있다. 지역 주민이 참여하는 먹거리 부스와 고령 특산물을 만날 수 있는 플리마켓이 열려 지역의 특색과 정을 느낄 수 있다.

관람객의 눈과 귀를 즐겁게 할 공연도 풍성하다. 감성 버스킹과 마술·벌룬 공연, 보이는 라디오, 황금빛 숲 속 가을 운동회 등이 대표적이다. 은행나무숲 곳곳에는 대형 게이트와 골든로드 등 숲색노랑 포토존을 조성하고 무료 인생사진 촬영 및 사회관계망서비스(SNS) 방문 인증 이벤트를 운영해 추억을 선사할 계획이다.

특히 행사 첫날인 14일에는 음악 프로그램 촬영을 진행한다. 낙엽이 물든 숲과 음악이 함께한 촬영분은 29일 KBS 1TV 이현우의 체크인콘서트를 통해 전국으로 방송한다.

군 관계자는 “고령다산 은행나무숲의 아름다운 가을 풍경과 다채로운 문화·체험 프로그램이 어우러진 이번 행사를 통해 방문객들이 자연 속에서 여유와 휴식을 만끽하길 바란다”며 “가족과 연인, 친구와 함께 고령을 찾아 가을의 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지