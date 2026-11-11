이노션, 도심 대형 스크린을 ‘열린 미술관’으로… AI 아티스트 작품 선보인다

이노션이 서울 도심의 대형 옥외 디지털 전광판을 인공지능(AI) 아티스트들의 작품을 전시하는 미술관으로 탈바꿈시킨다.

이노션은 자사 옥외 매체를 공공 예술의 장으로 개방하는 프로젝트 ‘이노션 오픈 뮤지엄(IOM)’을 선보이고, 서울 강남과 명동 일대 대형 스크린에서 AI 미디어아트 작품을 송출한다고 11일 밝혔다.

더몬테 강남에 송출된 김지영 작가의 ‘에일리언 뷰티(Alien Beauty)’(왼쪽), 신세계 강남 게이트 DS의 김지현 작가 ‘어퍼처(APERTURE, 틈)’(오른쪽 위), 명동 K파이낸스의 니더아이(NEITHER.I) ‘비하인드(BEHIND)’(오른쪽 아래). 이노션 제공

IOM은 이노션이 올해 신설한 AI 크리에이티브 연구개발(R&D)팀 ‘i-Lab’이 추진하는 프로젝트다. 브랜드나 상품을 홍보하는 기존 옥외광고와 달리 AI 아티스트의 창작 세계와 작품 고유의 예술적 가치를 전달하는 데 초점을 맞췄다.

첫 작품들은 지난달 중순부터 강남대로의 ‘더몬테 강남’과 센트럴시티 ‘신세계 강남 게이트 DS’에서 송출되고 있다. 이달 중에는 명동 ‘K파이낸스’ 스크린으로 전시 공간을 확대한다.

더몬테 강남은 가로 32.96m, 세로 10.24m의 곡면형 초대형 스크린이다. 신세계 강남 게이트 DS에서는 13개 스크린을 통해 작품을 동시에 송출하며, 명동 K파이낸스에서는 215㎡ 규모의 세로형 화면을 활용한다. 이노션은 각 매체의 크기와 관객 동선을 고려해 작품별로 별도 영상을 제작했다.

첫 프로젝트의 주제는 ‘OPEN(열림)’이다. i-Lab과 협업해 온 AI 아티스트 3팀이 각자의 시각으로 해석한 작품을 선보인다.

김지영 작가의 ‘에일리언 뷰티(Alien Beauty)’는 인간과 다른 존재의 피부와 감각을 통해 기존의 아름다움에 대한 인식을 재해석한 작품이다. 김지현 작가의 ‘어퍼처(APERTURE)’는 민들레가 자라고 홀씨가 흩어지는 과정을 통해 익숙한 자연의 모습을 낯설게 표현했다.

크리에이티브 듀오 니더아이(NEITHER.I)의 ‘비하인드(BEHIND)’는 거대한 천 가림막 사이로 낯선 장면과 존재가 나타나는 모습을 통해 AI와 함께 열어갈 미래에 대한 상상력을 자극한다.

이노션은 작품 전시와 함께 작가 인터뷰와 창작 과정 등을 i-Lab 홈페이지에 공개할 예정이다. 현재 작품은 연말까지 운영한 뒤 새로운 작가와 작품으로 교체한다. 향후에는 브랜드와 아티스트의 협업을 통한 새로운 형태의 광고 캠페인으로도 확대할 방침이다.

김정아 이노션 대표이사는 “지금의 IOM은 광고를 위한 공간이 아니라 작품 자체의 가치를 위한 무대”라며 “앞으로 새로운 작가들, 나아가 브랜드와 함께 AI 시대의 크리에이티브 리더십을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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