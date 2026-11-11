피부 노화 연구부터 AI 맞춤형 쇼핑까지…뷰티업계, 개인화 경쟁 가속

뷰티업계가 피부 노화 연구부터 인공지능(AI) 기반 맞춤형 쇼핑, 홈 셀프케어까지 사업 영역을 넓히고 있다.

사진 = 아모레퍼시픽 제공

11일 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 피부 노화에 따른 장벽 기능 저하에 주목해 독자 개발 소재인 레드플라보노이드(RE.D Flavonoid)의 피부 개선 작용 기전을 규명했다.

이번 연구의 핵심은 피부 세포가 손상된 구성 요소를 스스로 분해하고 재활용하는 ‘오토파지(자가포식)’ 기능이다. 피부는 나이가 들면서 오토파지 기능이 저하되고, 이로 인해 손상된 세포 구성 요소가 축적되면서 표피가 얇아지고 피부 장벽 기능도 떨어질 수 있다.

아모레퍼시픽 연구진은 세포의 성장과 염증 반응에 관여하는 단백질인 PDK1의 과도한 활성화가 오토파지 기능 저하에 영향을 미친다는 점을 확인했다. 이어 동백씨앗에서 추출한 레드플라보노이드의 주요 성분이 PDK1을 조절하고 오토파지 기능을 활성화하는 작용 기전을 규명했다.

인체 적용 시험에서도 피부 개선 가능성을 확인했다. 60세 이상 여성을 대상으로 4주간 진행한 임상시험에서 레드플라보노이드 함유 제제를 사용한 뒤 경피수분손실량이 감소하고 피부 수분량과 각질층 세라마이드 함량이 증가했다. 표피 두께와 피부 장벽 관련 지표도 개선됐다. 연구 결과는 국제 피부과학 학술지 ‘실험피부과학’ 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 피부 노화를 단순히 겉으로 드러나는 주름이나 탄력 저하의 문제가 아니라 세포 기능과 피부 장벽의 변화라는 관점에서 접근했다는 점에서 의미가 있다. 아모레퍼시픽은 해당 기술을 설화수와 라네즈, AP뷰티의 주요 고기능성 제품에 적용하고 있다.

◆ AI가 피부 고민 듣는다

사진 = CJ올리브영 제공

제품을 고르는 방식에도 변화가 나타나고 있다.

CJ올리브영은 생성형 AI 기반 쇼핑 어시스턴트 ‘올영 티키’를 시범 운영한다. 올영 티키는 고객의 질문 의도와 대화 맥락을 파악해 상품을 추천하고 제품별 특징을 비교해 주는 서비스다.

예컨대 소비자가 ‘피부가 번들거린다’고 일상적인 표현으로 질문하거나 ‘수부지 피부에 화장이 잘 받는 선크림을 추천해 달라’고 요청하면 이에 맞는 답변을 제공한다. 화장품 사용법과 피부 관리법뿐 아니라 매장별 상품 재고와 온라인몰 이용 방법도 안내한다.

키보드 입력 외에도 음성, 사진 촬영, 바코드 스캔 등을 지원해 상품 탐색 방식도 다양화했다. 올리브영은 약 100만명을 대상으로 시범 운영한 뒤 12월 정식 출시할 예정이다.

이는 뷰티 소비에서 개인별 피부 상태와 취향을 반영한 맞춤형 정보의 중요성이 커지고 있다는 점을 보여준다. 수천만 건의 상품과 리뷰 데이터를 축적한 유통업체가 AI 기술을 결합하면서 상품 추천부터 구매까지 이어지는 쇼핑 경험을 강화하는 것이다.

◆ 얼굴에서 두피·바디까지…집에서 관리하는 뷰티 루틴

전문적인 피부 관리뿐 아니라 집에서 간편하게 실천하는 셀프케어도 뷰티업계의 주요 관심사로 떠오르고 있다. 얼굴 피부에 집중됐던 관리 영역이 두피와 바디까지 확대되면서 관련 제품도 세분화되는 추세다.

뷰티 플랫폼 화해의 ‘2026 뷰티 트렌드 리포트’에 따르면 소비자들의 관심 영역은 얼굴 피부를 넘어 바디와 두피까지 넓어지고 있다. 바디와 두피 관리도 단순한 세정에서 벗어나 일상적인 자기관리 습관으로 자리 잡으면서 관련 제품군이 다양해지고 있다.

자주의 ‘메탈 페이스 롤러’. 신세계까사 자주(JAJU) 제공

라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)는 이러한 흐름에 맞춰 마사지와 괄사 제품군을 확대했다.

올해 초부터 판매한 괄사·마사지 관련 제품 10종의 누적 매출은 약 6억원을 기록했다. 지난해 출시한 실리콘 두피 마사지기와 두피 마사지 브러시도 올해 7~10월 매출이 전년 동기 대비 각각 20%, 52% 증가했다.

최근에는 얼굴과 목 주변을 관리할 수 있는 메탈 페이스 롤러와 냉장 보관 후 사용하는 마사지 쿨링 괄사 등을 추가로 선보였다. 두피 마사지기 역시 새로운 색상을 출시하며 제품군을 확대했다.

스킨케어 브랜드들도 피부 고민에 맞춰 제품 성분과 기능을 세분화하고 있다. 마이크로바이옴 기반 스킨케어 브랜드 이옴(EIOM)은 트러블 케어 제품의 성분 구성을 개선하고 피지와 각질 관리, 피부 진정 등을 고려한 제품 경쟁력 강화에 나섰다.

◆ 화장품 제조업계도 성장…기초·더마 제품 수요 확대

이 같은 변화는 화장품 제조업계의 실적에서도 확인된다. 제품 기능과 성분에 대한 소비자 관심이 높아지고 브랜드별 신제품 출시가 이어지면서 화장품 연구·개발·생산(ODM) 업체들의 성장세도 두드러지고 있다.

글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스는 올해 3분기 연결 기준 매출 8758억원, 영업이익 833억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 50%, 95% 증가한 수치다.

한국 법인 매출은 6161억원으로 처음으로 분기 기준 6000억원을 넘어섰다. 특히 기초 제품군에서는 기존 제품의 안정적인 수요와 함께 더마 화장품 분야의 신제품 개발 문의가 활발했다. 에센스와 미스트 등 수익성이 높은 제품군의 주문도 증가했다.

미국 법인 매출도 전년 동기 대비 88% 증가한 695억원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 크림과 에센스, 마스크, 선케어 등 스킨케어 전반에서 제품 개발 의뢰가 늘어난 영향이다.

업계에서는 뷰티 소비가 단순한 제품 구매를 넘어 피부 고민에 따른 전문적인 관리와 개인별 맞춤형 경험으로 확장되고 있다는 점에 주목하고 있다. 피부 과학 연구와 AI 기반 추천, 홈 셀프케어 등 서로 다른 영역이 맞물리면서 뷰티 시장의 경쟁도 한층 세분화될 전망이다.

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