‘특혜 논란’ 서울~양평고속도로 원점 재검토… 착공 최소 3~4년 늦어져

경기 양평군민들의 숙원인 서울~양평 고속도로 사업의 착공이 최소 3∼4년 늦어질 것으로 보인다. 종점 변경 특혜 의혹으로 3년 넘게 표류해 온 이 사업이 노선 전면 재검토 절차에 들어간 가운데 첫 삽을 뜨기까지 최적안을 도출하기 위한 추가 지연이 불가피할 전망이다.

홍지선 국토교통부 장관은 10일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 서울~양평고속도로 사업 추진 현황을 묻는 말에 “원점부터 재검토를 시작하고 있다”고 밝혔다. 내년도 예산안에 반영된 34억원의 사업비 집행 방향과 관련해서는 “그동안 원안과 변경안을 놓고 논란이 컸던 만큼, 전면 재검토를 거치면 어떤 안이 최적인지 도출될 것”이라고 설명했다.

지난 2023년 서울~양평고속도로 사업 중단 직후 양평군 일대에 항의 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스

이날 홍 장관의 발언을 종합하면 사업 착공 시점은 당초 구상보다 크게 미뤄질 것으로 보인다. 홍 장관은 “내년에 기본계획을 마치더라도 이를 토대로 기본설계를 거쳐야 한다”며 “물리적으로 최소 3~4년은 착공이 늦어질 것으로 예상하나 사업 기간을 최대한 단축하겠다”고 강조했다.

서울~양평고속도로는 경기 하남시와 양평군을 연결하는 총연장 27㎞(왕복 4차로) 규모의 수도권 동북부 핵심 도로다. 2023년 7월 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희씨 일가에 특혜를 주기 위해 노선을 변경하려 했다는 의혹이 제기되며 사업이 중단된 바 있다. 이후 이재명 대통령의 지시에 따라 수도권 교통 확충과 지역 숙원 해결을 위해 지난 3월 사업 재개 방침이 확정됐다.

국토부는 기존 타당성 조사 용역을 종료하고 지난 8월 신규 용역 계약을 체결해 전면 재조사에 착수했다. 도로 전문기관이 수행하는 이번 조사는 과거 노선안에 구애받지 않고 장래 교통 수요와 경제성, 기술·환경적 영향을 종합 분석해 내년 하반기까지 최적 노선안을 내놓을 계획이다.

홍지선 국토교통부 장관이 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

조사 과정의 객관성을 확보하기 위해 민관협의체도 가동된다. 한국도로학회 등 전문기관 추천 전문가와 서울시·경기도·양평군 등 관계 지자체 공무원이 참여해 주요 추진 상황을 주기적으로 검증한다.

국토부 관계자는 “추진 과정에서 논란이 컸던 만큼 공정하고 투명한 조사를 거쳐 신뢰할 수 있는 노선안을 마련하겠다”며 “후속 절차를 신속히 추진해 사업 지연에 따른 주민 불편을 최소화하겠다”고 밝혔다.

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