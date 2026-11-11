'TV 부수고 자해 소동' 소년원생... 정보화 경진대회 대상 영예

분노를 참지 못해 시설물을 부수고 자해를 반복하던 한 소년원생이 교사들의 공감과 맞춤형 교육을 통해 달라졌다. 임시 퇴원 결정에도 자신이 준비하던 시험을 마치겠다며 소년원에 남은 이 소년은 퇴원 후 전북 정보화능력 경진대회에서 대상을 받았다.

11일 법무부 전주소년원(송천중고등학교)에 따르면 김희망(가명·16)군은 지난해 3월 폭력행위 등으로 전주지방법원에서 10호 처분을 받고 한 소년원에 입소했다. 초등학교 때부터 대인관계에 어려움을 겪었고, 중학교 1학년 때 동급생 폭행으로 강제 전학을 한 데 이어 학업을 중단하는 등 불안정한 생활을 이어왔다.

주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD)와 분노조절장애, 잇따른 자해, 시설 파손을 일으키며 ‘최고위험군’으로 분류됐던 한 소년원생이 교사진의 따뜻한 공감과 성취의 경험을 통해 자신의 가치를 깨닫고 당당히 퇴원하는 모습을 인공지능(AI) 형상화 한 이미지.

입원 초기 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD)와 분노조절장애, 잇따른 자해, 시설 파손을 일으키며 ‘최고위험군’으로 분류되던 김군은 또래와 갈등을 빚으며 팔을 긁어 자해했고, 정신건강 상담과 약물 복용을 거부했다. 화장실 창문을 훼손하고 생활실 TV를 주먹으로 부수는 등 분노를 조절하지 못하는 행동도 반복했다. 우울·자살 관련 검사 지표에서도 주의가 필요한 수준을 보였다.

변화는 올해 3월 고등학교 교육과정 연계를 위해 전주소년원으로 옮기면서 시작됐다. 교사들은 김군의 문제 행동을 제재하는 데 그치지 않고 그 이면에 쌓인 불안과 상처를 살폈다. 심층 상담을 연계하고 치료 참여를 꾸준히 권유한 결과 김군은 올해 5월 스스로 약물 복용을 다시 희망했다.

또래와의 갈등이 생겼을 때도 무조건 제재하기보다 감정을 가라앉히고 자기 생각을 말로 표현하도록 도왔다. 상대방의 입장을 이해하고 갈등을 해결하는 방법을 익힌 김군은 먼저 친구에게 다가가 화해를 청하기도 했다.

작은 성취가 쌓이면서 김 군의 표정과 태도도 달라졌다. 과거에는 자기 뜻대로 되지 않으면 분노부터 표출했지만, 이제는 목표를 세우고 결과를 얻기 위해 스스로 노력하는 모습을 보였다.

컴퓨터 분야에 대한 관심과 재능을 살린 교육도 이어졌다. 교사들은 정규 교육 시간 외에도 일대일 지도를 통해 소프트웨어 코딩과 포토샵, 정보화 경진대회 준비를 도왔다. 부모와 면회 31회, 편지 27회, 이메일 70여 건을 주고받도록 지원하는 등 가족과의 관계 회복에도 힘을 보탰다.

그 결과 김군은 한자능력검정 6급과 소프트웨어 코딩 3급, GTQ 포토샵 3급 자격을 취득했다. 지난 10월 법무부 청소년 범죄예방위원 전주지역협의회가 주관한 백일장 대회에서는 대상을 받았다. 지난달 3일 참가한 전북 정보화실무능력 경진대회에서도 대상을 거머쥐었다.

이미 중졸 검정고시와 자동차정비기능사 자격을 취득할 만큼 학습 능력과 잠재력을 갖추고 있었지만, 소년원 입소 초기 김 군에게는 자신의 가능성을 긍정적인 방향으로 펼칠 마음의 여유가 없었다.

김군의 변화는 임시 퇴원 결정 이후 더욱 뚜렷하게 드러났다. 지난달 22일 광주보호관찰심사위원회가 임시퇴원을 결정했지만, 김군은 “소년원에서 준비하던 컴퓨터 자격시험과 고등학교 중간고사를 마치고 나가겠다”며 계속 수용을 신청했다. 그는 “지금 나가면 준비하던 시험을 다 치르지 못한다”며 “시험을 끝까지 마쳐 제 실력을 입증한 뒤 당당하게 나가겠다”고 말했다.

김군은 지난달 30일부터 소년원에 남아 학업에 집중했고, 이달 5일 중간고사를 치른 뒤 퇴원했다. 닷새 뒤에는 전북 정보화능력 경진대회 대상 수상 소식도 전해졌다.

이승원 전주소년원장은 “소년의 마음에 가득했던 가시는 자신과 타인을 상처 입히는 방어기제였지만, 교사진의 따뜻한 공감과 성취의 경험을 통해 스스로 거뒀다”며 “소년원 교육은 단순한 격리와 통제가 아니라 소년들이 잊고 있던 자신의 가치를 깨닫도록 돕는 데 있다”고 말했다.

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