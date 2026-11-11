연봉 ‘억’소리 나는 직장…166명 도전해 13명 합격한 도선사 수습생

평균 연봉이 1억원을 훌쩍 넘어 고소득 전문직으로 꼽히는 도선사에 도전할 수습생 13명이 최종 선발됐다.

대형 선박 옆을 이동 중인 도선선. 도선사(PILOT)는 선박의 안전한 입·출항을 인도한다. 클립아트코리아

11일 해양수산부에 따르면 신규 도선사 확보를 위해 실시한 2026년도 도선수습생 전형시험에서 13명이 최종 합격했다.

도선사는 다양한 선박이 오가는 항만에서 입·출항하는 선박에 탑승해 안전한 접안과 이안을 인도하는 전문가다. 도선법과 선박입출항법 등 관련 지식은 물론 상당한 선박 운항 경험과 숙련도를 요구한다.

이번 전형시험에는 총 6000t 이상 선박의 선장으로 3년 이상 근무한 경력자 166명이 응시해 약 13대 1의 경쟁률을 기록했다. 합격자 평균 연령은 46세로, 최연소는 35세, 최고령은 55세다. 도선사의 정년은 65세다.

합격자들은 이달 중 근무 항만(도선구)에 배정받아 6개월간 200회 이상 승선하며 실무 수습을 받는다. 이후 내년 도선사 시험에 합격해 면허를 취득하면 정식 도선사로 활동한다. 항만별로는 부산·인천·마산·목포·평택에 각 1명, 여수·울산·군산·대산에 각 2명씩 배치될 예정이다.

오랜 경험과 전문성이 필요한 데다 해상 위험 작업에 노출되는 만큼 직업적 처우도 높은 편이다.

한국고용정보원의 2017년 조사에 따르면 도선사의 평균 연봉은 1억2000만원대로 상위 5위를 기록했다. 직업 만족도 역시 판사에 이어 2위를 차지한 바 있다. 다만 과거 조사 결과인 만큼 현재 연봉과는 차이가 있을 수 있으며, 소속 항만의 도선 실적 등에 따라 수입이 달라진다. 현재 전국 항만에서 근무 중인 도선사는 지난달 기준 252명이다.

김혜정 해양수산부 해운물류국장은 “이번에 선발된 도선수습생들이 충분한 현장 경험과 전문성을 쌓아 안전한 항만 운영에 기여하는 도선사로 성장할 수 있도록 실무수습 과정을 내실 있게 운영하겠다”고 말했다.

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