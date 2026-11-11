A2O ‘네온’ 터지니 제이블랙 댄스학원도 ‘북적’…“진짜 난리났다”

댄서 겸 안무가 제이블랙이 댄스학원을 개업한 지 4개월 만에 예상 밖의 성공을 거두고 있다고 밝혔다. 그룹 A2O LITE의 ‘NEON’ 인트로 안무가 온라인에서 화제를 모은 이후 학원에도 수강 문의와 관심이 몰리고 있다는 설명이다.

제이블랙은 지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘정준하하하’에 출연해 최근 근황과 댄스학원 운영 상황을 전했다.

유튜브 채널 ‘정준하하하’ 캡처

이날 정준하는 제이블랙이 아내이자 댄서인 마리와 함께 운영하는 댄스 스튜디오에 관해 물었다. 제이블랙은 “학원을 차린 지 4개월 됐다”고 밝혔다. 최근 학원이 문전성시를 이루고 있지 않느냐는 질문에 그는 “갑자기 그렇게 됐다. 나도 깜짝 놀랐다”고 답했다.

제이블랙은 개업 초기와 최근의 분위기가 크게 달라졌다고 설명했다. 처음 3개월 동안도 찾아오는 사람들이 있었지만, 대중이 생각하는 것처럼 학원이 붐비는 수준은 아니었다는 것이다. 그는 “내가 학원을 운영한다는 사실을 의외로 잘 모르시더라”고 덧붙였다.

분위기가 달라진 계기는 A2O LITE의 ‘NEON’ 안무였다. 제이블랙이 제작한 인트로 페어 안무가 SNS에서 빠르게 확산하면서 그의 이름이 다시 주목받기 시작했다. 안무 영상을 본 사람들이 제이블랙을 검색하면서 운영 중인 댄스학원까지 관심을 받게 됐다.

유튜브 채널 ‘정준하하하’ 캡처

제이블랙은 “A2O가 터지니까 많은 사람이 나에 대해서 검색을 하시나 보다”며 “진짜 난리다. 이런 거 처음 느껴봤다”고 말했다.

앞서 제이블랙은 최근 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 24세라는 비교적 늦은 나이에 춤을 시작했으며, 무명 시절에는 한 달 수입이 3만원에 불과했다고 밝히기도 했다. 또한 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터’가 큰 인기를 얻었을 당시에는 오히려 자신의 일이 줄어들어 댄서로서 위기를 느꼈다고 고백한 바 있다.

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