팬덤·취향에 지갑 여는 소비자들…패션업계, 취향 잡기 경쟁

패션업계가 소비자 취향을 겨냥한 상품과 유통 전략을 강화하고 있다. 오프라인 매장을 확대해 고객 접점을 넓히고 전통적인 브랜드 정체성을 살린 협업 상품과 새로운 시즌 컬렉션을 선보이며 차별화에 나서고 있다.

유니클로는 오는 13일 서울 강남과 노원구에 매장 2곳을 새롭게 선보인다. 롯데백화점 강남점은 2011년 개점 이후 15년 만에 대대적인 리뉴얼을 거쳐 기존 7층에서 2층으로 이전한다. 매장 면적은 499.1㎡(약 151평)에서 1077.6㎡(약 326평)로 두 배 이상 넓어지고, 피팅룸은 8개에서 20개로, 계산대는 6대에서 13대로 늘어난다.

주변에 대규모 주거단지와 학원가가 밀집한 상권 특성을 반영해 기존에 없던 키즈·베이비 상품군을 추가하고 여성·남성 의류 구성도 강화했다. 같은 날 문을 여는 스타필드 마켓 월계점은 여성·남성·키즈·베이비 등 전 연령대를 대상으로 한 상품을 선보인다. 특히 인근 주거단지와 젊은 부모층의 수요를 고려해 히트텍과 퍼프테크, 플리스 등 가을·겨울 상품을 폭넓게 구성했다.

두 매장에서는 13일부터 19일까지 개점 기념 할인 행사를 진행한다. 13일부터 사흘간 7만원 이상 구매한 고객에게는 매장별로 유니클로 워시백을 선착순 증정한다.

삼성물산 빈폴 이미지

삼성물산 패션부문의 빈폴은 스코틀랜드 니트 브랜드 ‘할리 오브 스코틀랜드’와 협업한 홀리데이 컬렉션을 선보였다. 1929년 설립된 할리 오브 스코틀랜드는 봉제선을 최소화한 니트 제작 방식으로 알려져 있다. 이번 협업 제품은 천연 울 소재를 바탕으로 노르딕과 페어아일 패턴을 적용했다. 빈폴은 브랜드 고유의 색상과 클래식한 디자인을 결합해 젊은 소비자층까지 공략한다는 방침이다.

LF가 국내 전개하는 이자벨마랑은 지난 10일 서울에서 2027년 봄·여름(SS) 컬렉션을 국내 처음 공개했다. 이번 컬렉션은 1960년대 사진작가 샘 해스킨스의 작품에서 영감을 얻어 강인함과 관능미를 표현했다. 레이스와 시폰, 가죽 소재에 자수와 장식 등을 더한 것이 특징이다. LF는 컬렉션 공개와 함께 디제잉과 칵테일 행사도 마련해 브랜드 경험을 확대했다.

무신사 유니폼 이미지

무신사는 기업과 기관을 대상으로 단체복을 제작하는 기업 간 거래(B2B) 플랫폼 ‘무신사 유니폼’을 출시했다. 무신사 스탠다드와 무신사 스탠다드 스포츠, 챔피온 등의 상품을 기반으로 티셔츠와 후드, 플리스 등을 맞춤 제작한다. 자수와 프린팅 등 다양한 제작 방식을 지원하며 최소 주문 수량은 50장이다. 주문 상담부터 제작까지 한 곳에서 진행할 수 있도록 했다.

브랜드들은 일상복과 이너웨어 시장에서도 소비자 접점을 넓히고 있다. 지오지아는 오는 26일까지 할인 행사 ‘직데이’를 진행하며 2026년 가을·겨울(FW) 상품을 최대 36% 할인 판매한다. 지그재그도 오는 23일까지 약 220개 브랜드가 참여하는 언더웨어 기획전을 열고 최대 86% 할인 혜택을 제공한다.

한편 소비자의 관심사에 따라 지출을 달리하는 소비 흐름도 패션 시장의 주요 변수로 떠오르고 있다.

한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)이 공개한 자료에 따르면 특정 캐릭터나 연예인, 스포츠 선수와 관련한 상품은 관련 이슈가 발생한 뒤 검색과 거래량이 크게 늘었다. 치이카와 관련 검색량은 1304% 증가했고, 제이홉과 나이키 협업 운동화의 거래량은 2100% 늘었다. 일상적인 소비는 줄이더라도 관심 분야에는 과감하게 지출하는 이른바 ‘앰비슈머’ 성향이 반영된 결과로 풀이된다.

아웃도어 브랜드 몽벨은 지난 7~8일 충북 충주에서 1박 2일 트레킹 행사 ‘2026 M.O.T 아웃도어 트레일’을 열었다. 참가자 200명이 백패킹과 트레킹을 경험하는 행사로, 모집은 2분 만에 마감됐다.

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