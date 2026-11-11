정부, 올겨울 ‘대설 재난문자’ 발송 대상 전국 확대

정부가 올겨울 대설로 인한 교통사고, 시설물 붕괴 등 위험 정보를 국민에게 신속히 전달하기 위해 ‘대설 재난문자’ 발송 대상을 전국으로 확대한다.

행정안전부는 15일부터 내년 3월15일까지 이 같은 내용이 담긴 2026~2027년 겨울철 자연재난 대책 기간을 운영한다고 11일 밝혔다. 이에 따라 15일부터 대설·한파 재난 위기 경보 단계를 ‘관심’으로 발령한다.

대설 재난문자는 교통사고 발생 관련 1시간 동안 새로 내려 쌓인 눈의 깊이가 5㎝일 때, 시설물 붕괴와 관련해선 24시간 동안 새로 내려 쌓인 눈의 깊이가 20㎝이면서 1시간 동안 새로 내려 쌓인 눈의 깊이가 3㎝일 때 발송된다. 지난해엔 수도권과 충남, 전북을 대상으로 시범 운영됐다.

정부는 대책 기간 동안 지방자치단체와 함께 24시간 상황 관리 체계를 유지한다. 적설 취약 구조물, 결빙 및 제설 취약 구간, 고립 예상 지역, 해안가 등 5대 ‘재해 우려 지역’ 9240곳을 지정해 집중 점검·관리한다.

여름철 인명 피해 예방에 효과적이었던 ‘주민 대피 지원단’은 1만8491명 규모로 겨울철 처음 가동한다.

제설 자원도 확충한다. 국토교통부와 지자체는 지난해 제설제 사용량(94만6000t)의 126% 수준인 제설제 119만t을 비축한다. 또 제설기, 제설 차량 등 장비 4만8640대를 확보하고, 제설 차량 1만6111대 중 1829대는 긴급 자동차로 지정한다.

‘한파 쉼터’는 지난해 5만3030곳에서 올해 우체국 등 6만6000여곳으로 확대된다. 이 중 24시간 운영 가능한 응급 대피소가 342곳, 노숙인과 쪽방촌 주민 대상 응급 잠자리는 217곳이다. 아울러 버스 정류장, 보행로 주변의 온열 의자 등을 갖춘 ‘한파 저감 시설’ 4만6000여곳도 운영된다.

윤호중 행안부 장관은 “올겨울은 취약 계층의 겨울나기가 예년보다 힘겨울 수 있는 만큼, 정부는 국민 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”며 “국민 여러분도 기상 상황을 수시로 확인하고 대설 시 대중교통 이용과 내 집 및 점포 앞 눈 치우기에 동참하는 등 주변 안전도 살펴 주길 바란다”고 당부했다.

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