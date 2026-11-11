인천 송도 영어유치원 방화 60대… 원장과 동업하다 금전 문제로 법적 분쟁

인천 송도국제도시의 상가 건물 영어유치원에 불을 지른 60대 남성은 과거 이곳 원장과 동업을 하다가 금전 문제로 앙심을 품고 범행한 것으로 드러났다.

인천 연수경찰서는 현주건조물방화 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 11일 밝혔다. A씨는 전날 오전 7시쯤 송도국제도시에 있는 3층 상가에 입주한 영어유치원 앞에 불을 지른 혐의를 받는다.

경찰 로고. 뉴시스

당시 스프링클러가 작동하면서 불은 곧바로 꺼졌고, 원생들이 등원하기 전이라 다치거나 대피한 사람은 없었다. 주변 폐쇄회로(CC)TV를 보면, 이 남성은 20L 크기 통 2개에 담긴 인화물질을 붓고 불을 질렀다. 현장에는 엘리베이터를 타고 올라갔던 것으로 파악됐다.

그는 범행 뒤 차량을 타고 달아났으며, 약 2시간 뒤인 오전 9시10분 미추홀구의 한 주차장에서 검거됐을 당시 자해를 한 상태였다. 이후 응급실로 옮겨져 병원 치료를 받았고, 유치장에 입감됐다.

앞서 A씨는 해당 유치원 원장과 함께 동업했던 것으로 확인됐다. 그러다 지난해 11월부터 금전 문제로 사이가 틀어져 피해 어린이집 측과 법적 분쟁을 벌인 것으로 전해졌다. 경찰은 정확한 경위를 조사하고 A씨에 대한 구속영장을 신청할 계획이다.

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