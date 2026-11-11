한 잔을 마셔도 취향대로…주류업계, 달라진 주류 소비에 맞춤형 제품 확대 [트렌드]

주류업계가 소비자 취향에 맞춘 제품과 경험을 확대하고 있다. 기존 제품의 음용 방식을 바꾸거나 차별화된 양조 기술과 브랜드 철학을 앞세우는 등 주류 소비의 선택지를 넓히는 모습이다.

테라&참이슬 제품

하이트진로는 맥주와 소주를 섞어 마시는 이른바 ‘쏘맥’을 캔 형태로 구현한 한정판 제품 ‘테라&참이슬’을 선보인다. 테라와 참이슬 원제품을 실제로 배합해 알코올 도수 6.0도로 만들었다. 485㎖ 캔 제품으로 오는 17일부터 전국 대형마트와 편의점 등 가정 채널에서 한정 판매한다.

별도의 혼합 과정 없이 캔 하나로 쏘맥을 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다. 하이트진로는 연말연시 홈파티와 야외활동, 혼술 등 다양한 상황에서 간편하게 쏘맥을 마시려는 소비자 수요를 겨냥했다.

일본 사케 브랜드 ‘쿠헤이지(KUHEIJI)’

프리미엄 주류 시장에서는 사케의 차별화된 양조 방식과 산지의 특성을 강조하는 움직임이 나타나고 있다.

나라셀라는 일본 프리미엄 사케 브랜드 ‘쿠헤이지’ 7종을 국내에 선보인다. 1647년 설립된 일본 반죠 양조에서 생산하는 브랜드로, 와인의 테루아와 빈티지 개념을 사케에 접목한 것이 특징이다. 쌀이 재배된 지역의 토양과 기후, 수확 연도에 따른 차이를 제품의 개성으로 표현한다.

일본 사케 브랜드 마스미도 계절성을 앞세운 한정 제품을 출시했다. ‘마스미 히야오로시’는 여름 동안 숙성 과정을 거쳐 풍미를 가다듬은 제품으로, 국내에서 288병만 판매한다. 차갑게 마실 때와 따뜻하게 데웠을 때 서로 다른 풍미를 느낄 수 있도록 해 음식과 음용 온도에 따른 선택의 폭을 넓혔다.

기원 위스키 이미지

국내 위스키의 글로벌 경쟁력도 주목받고 있다.

기원 위스키는 미국 샌프란시스코 국제주류품평회(SFWSC)에서 면세점 전용 제품 ‘기원 해’로 2년 연속 베스트 오브 클래스(Best of Class)를 수상했다. 올해 출품한 제품 8종이 모두 수상했으며, 이 가운데 5종은 더블골드를 받았다. 한국 싱글몰트 위스키의 품질 경쟁력을 해외 시장에 알리는 계기가 됐다.

로크로몬드 그룹 총괄 마스터 블렌더 마이클 헨리가 지난 7일 서울 여의도 윈저글로벌 본사에서 열린 테이스팅 클래스에서 참가자들에게 로크로몬드 위스키의 특징을 소개하고 있다. 윈저글로벌 제공

윈저글로벌은 프리미엄 위스키를 앞세워 소비자 접점 확대에 나섰다.

윈저글로벌은 지난 7일 서울 여의도 본사에서 스코틀랜드 위스키 증류사 로크로몬드 그룹의 총괄 마스터 블렌더 마이클 헨리를 초청해 테이스팅 클래스를 열었다. 행사에는 위스키 애호가와 일반 소비자 등 35명이 참석해 로크로몬드와 글렌스코샤의 양조 역사와 제조 철학을 듣고 대표 제품을 시음했다. 싱글몰트 위스키에 대한 관심이 높아지는 가운데 제품의 맛뿐 아니라 양조 과정과 브랜드 이야기를 직접 경험할 수 있는 기회를 마련한 것이다.

제품을 넘어 브랜드를 직접 경험할 수 있는 공간도 확대되고 있다.

스텔라 아르투아는 신제품 ‘퓨어 골드’를 알리기 위해 더현대 서울 크리스마스 빌리지에 팝업 공간 ‘퓨어 골드 바’를 마련했다. 제품의 금빛 이미지를 공간 디자인에 반영하고, 맥주 거품 위에 식용 금가루를 올려 제공하는 특별 시음 프로그램을 운영한다. 단순히 제품을 판매하는 데 그치지 않고 시음과 사진 촬영 등 소비자가 브랜드를 경험할 수 있는 요소를 더했다.

와인업계에서는 숙성 기술과 한정판이라는 차별화 요소를 내세운 제품이 등장했다. 금양인터내셔날은 프랑스 보르도 와인 브랜드 바롱 드 레스탁의 창립 40주년을 기념해 ‘파이어드 오크 배럴’을 출시했다. 오크통을 강한 열로 가열하면서 수분 미스트를 분사하는 특수 공법을 적용해 오크에서 비롯되는 풍미를 강조한 제품이다.

롯데칠성음료는 지난 9일 태국 방콕에서 CP엑스트라와 음료 및 생수 사업 파트너십 구축을 위한 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터) 티라유 송벳카셈 CP엑스트라 최고디지털책임자, 타닛 치라바논 CP엑스트라 대표이사, 신유열 롯데지주 미래성장실장, 신해모 롯데칠성음료 글로벌사업본부장

주류업계의 해외 시장 공략도 이어지고 있다. 롯데칠성음료는 태국 CP그룹의 유통 계열사 CP엑스트라와 업무협약을 맺고 현지 유통망을 활용한 음료와 생수 사업 확대를 추진한다. 현지 유통 채널인 마크로와 로터스 등을 통해 수출 제품과 전용 상품의 판매를 확대한다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지