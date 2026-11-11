11월 초순 수출 335억달러 ‘동기 역대 최대’…반도체 비중 절반 육박

11월 1∼10일 수출이 지난해 같은 기간보다 111.9% 증가한 335억달러를 기록하며 11월 초순 기준 역대 최대 실적을 올렸다. 반도체 수출도 331.2% 급증해 전체 수출의 절반 가까이를 차지했다.

11일 관세청이 발표한 ‘11월 1∼10일 수출입 현황’에 따르면 이 기간 통관 기준 잠정 수출액은 334억6000만달러로 전년 동기 대비 176억7000만달러 늘었다. 조업일수는 7.5일로 지난해보다 0.5일 많았으며, 이를 고려한 일평균 수출액도 44억6000만달러로 97.7% 증가했다.

부산항 북항에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. 연합뉴스

수출 증가세는 반도체가 이끌었다. 반도체 수출액은 166억달러로 지난해 같은 기간보다 331.2% 늘어 11월 초순 기준 역대 최대를 기록했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 49.7%로 1년 전보다 25.3%포인트 상승했다.

올해 1월부터 이달 10일까지 누적 수출액은 9637억달러로 전년 동기 대비 62.0% 증가했다. 연간 수출 1조달러 달성까지는 약 363억달러를 남겨뒀다.

다른 주요 품목 중에서는 컴퓨터 주변기기 수출이 237.7%, 석유제품이 100.7% 증가했다. 반면 승용차 수출은 4.3% 감소했다.

국가별로는 중국 수출이 148.0% 늘었고 미국도 163.6% 증가했다. 대만(182.5%), 베트남(113.3%), 유럽연합(EU·20.0%) 등 주요 교역국으로의 수출도 늘었다.

수입은 247억달러로 지난해 같은 기간보다 76억7000만달러(45.0%) 증가했다. 품목별로는 반도체(101.3%), 원유(75.8%), 가스(192.1%), 기계류(16.5%) 등의 수입이 늘었다. 원유·가스·석탄을 합친 에너지 수입액은 86.3% 증가했다.

국가별 수입 증가율은 중국 63.8%, 미국 35.3%, EU 9.0%, 대만 77.8%, 일본 28.0%로 집계됐다.

수출이 수입을 웃돌면서 이 기간 무역수지는 88억달러 흑자를 기록했다. 올해 누적 무역수지는 3037억달러 흑자로 집계됐다.

앞서 지난달 수출은 전년 동월 대비 93.7% 증가한 1152억8000만달러로 10월 기준 역대 최대를 기록했다. 반도체 수출도 259.4% 늘어난 564억4000만달러로 10월 기준 최대 실적을 올렸다.

지난달 수입은 36.0% 증가한 727억8000만달러였으며, 무역수지는 425억달러 흑자를 기록했다. 월간 무역수지는 2개월 연속 400억달러를 웃돌며 21개월 연속 흑자를 이어갔다.

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