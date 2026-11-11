KIAT, 철원 버들골마을서 김장 봉사… 농촌발전기금 1200여 만원 전달

한국산업기술진흥원(KIAT)이 강원 철원군 버들골마을에서 지역주민들과 함께 김장김치 400㎏을 담가 취약계층에 기부했다고 11일 밝혔다.

KIAT는 지난 11일 자매결연 마을인 버들골마을에서 김장 봉사활동을 진행했다. KIAT 나눔봉사단은 마을에서 구매한 농산물로 김장김치 400㎏을 담가 아동복지전문기관 초록우산을 통해 취약계층에 전달했다. 버들골마을에는 농촌발전기금 1250만원도 기부했다.

전 원장(왼쪽 두번째)이 김장나눔 봉사활동에 참여하고 있다. KIAT제공

KIAT는 2009년 버들골마을과 자매결연을 맺은 이후 농촌 일손돕기와 마을 환경개선 등 지역 수요에 맞춘 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 특히 2020년 집중호우 피해로 마을 주민들이 집단 이주한 이후에는 안정적인 정주여건 조성과 마을공동체 회복을 위한 지원활동을 펼쳐왔다.

KIAT는 앞으로도 지역주민들과 소통하며 농촌 상생협력과 취약계층 지원 등 사회공헌 활동을 지속할 계획이다.

전윤종 KIAT 원장은 “자매결연 마을의 농산물 소비를 돕고, 함께 담근 김장김치로 어려운 이웃의 겨울나기를 지원해 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 나눔의 가치를 확산하고, 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지