"앨리스 황, 中 증시규정 위반 금융인과 오랜 동업·연인"

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 상대이며 중국 간첩으로 지목된 앨리스 황(중국명 황러<黃樂>)이 중국에서 주식시장 관련 규정 위반이 여러 차례 적발된 금융 기업인과도 오래전부터 동업·연인 관계를 맺어온 것으로 드러났다.

10일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 앨리스 황은 캉웨이(康偉) 허시캐피털(Hexi Capital·和熙投资) 창립자와 거의 10년에 걸쳐 함께 일했다.

미 정보당국이 젠슨 황과 부적절한 관계로 판단한 앨리스 황. 로이터연합뉴스

캉웨이가 중국에서 증시 규정 위반으로 여러 차례 조사를 받는 동안에도 두 사람의 협업은 이어졌다.



허시캐피털의 공식 명칭은 상하이허시투자관리유한공사(上海和熙投资管理有限公司·Shanghai Hexi Investment Management Co., Ltd.)다.



이 회사는 2010년에 설립됐다. 앨리스 황은 2015년에 합류했다.



중국 경제 매체 차이신(財新) 보도에 따르면 황이 합류할 무렵 이 회사의 지분 중 약 48.75%는 캉웨이가, 약 25%는 앨리스 황 측이, 약 26.25%는 다른 파트너 주샤오밍(朱曉明)이 보유하고 있었다.



이 중 앨리스 황이 보유한 지분은 캉웨이로부터 넘겨받았던 것으로 알려졌다.



FT에 따르면 캉웨이와 앨리스 황은 중국 금융계에서 영향력 있는 커플로 통했다. 이들과 사적 친분이 있던 사람 중에서는 이들이 부부라고 알고 있는 경우도 있었다.



황은 사교적이고 인맥이 넓으며 성공 가도를 달리는 인물로 평가받았고, 캉은 상대적으로 내성적인 사람으로 여겨졌다.



앨리스 황과 캉웨이가 함께 관여한 기업들에는 앨리스 황의 자매인 황위(黃瑜·Huang Yu)도 이사와 투자자로 이름이 올라가 있다고 FT는 전했다.



FT에 따르면 앨리스 황은 중국 국영 CCTV 방송 기자로 일한 후 2000년대 중반에 홍콩으로 건너가 홍콩침례대에서 미디어학 석사과정을 밟았다. 그 후 금융계로 진출했다가 허시캐피털에 합류했다.



중국 증권감독 당국은 캉웨이가 여러 투자기구를 이용해 기업 지배권을 확보하면서 적절한 공시를 하지 않았다는 이유로 2018년과 2025년에 걸쳐 총 290만 위안(5억8천만 원)의 벌금을 부과했다.



이 중 2018년 벌금 처분에서는 그의 허시캐피털 관련 활동이 거론됐다.



차이신은 캉이 올해 초 주가조작 혐의로 구금됐다고 보도했으나 FT는 이를 직접 확인하지 못했다고 전했다.



FT는 황이 현재도 허시캐피털에 재직중인지 여부는 불분명하다고 전했다.



FT가 이번 주 상하이에 있는 허시캐피털 사무실을 방문했을 때 회사 관계자는 황과 캉 모두 더는 이 회사에서 일하지 않으며 황은 2017년에 퇴사했다고 말했다.



그러나 황에서 투자 제안을 받은 한 투자자에 따르면 황은 지난해까지만 해도 투자자들에게 허시캐피털 명함을 건넸다.



황은 AI로 주력 분야를 바꾼 후에도 캉과 동업을 계속했다.



황과 동업자들은 중국 게임 회사의 싱가포르 자회사였던 '메가스피드'를 2023년에 인수한 후 이를 AI 데이터센터 기업으로 전환하려고 했다.



황과 캉은 동남아시아의 신규 데이터센터 사업을 위한 투자금 유치에도 함께 나섰다.



싱가포르에서 활동하면서 황은 자신을 소개할 때 영문 이름 표기를 그간 써 오던 표준 중국어식인 '황'(Huang)이 아니라 싱가포르에서 많이 쓰이는 광둥어식인 '웡'(Wong)으로 하기 시작했다.



FT에 따르면 황과 캉은 상하이 래디슨호텔의 회원제 클럽을 거점으로 잠재적 투자자들과 사업 파트너들을 만나 AI 사업을 벌였다.



황은 싱가포르 당국이 2025년 10월 메가스피드를 수사 중이라는 사실을 공개한 이래 공개석상에서 모습을 드러낸 적이 없다고 FT는 전했다.



당시 싱가포르 당국은 구체적 혐의 내용을 공개하지 않았으나 중국으로 칩을 밀반출했다는 의혹과 관련이 있으리라는 관측이 제기됐다.



한편 중국 외교부는 9일 앨리스 황을 둘러싼 간첩 의혹이 근거가 없으며 중국에 대한 비방이라고 반박했다.

<연합>

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