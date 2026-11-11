서부발전, AI로 업무시간 3시간→10분 단축…현장 혁신 성과 공유

한국서부발전이 인공지능(AI)을 활용해 구매·공사 관련 업무시간을 기존 3시간에서 10분으로 단축하는 등 현장 중심의 업무 혁신 성과를 거뒀다.

서부발전은 지난 10일 충남 태안 본사에서 ‘2026 코웨포(KOWEPO) AX 페스티벌’을 개최하고 발전설비 운영과 안전관리 등 다양한 분야의 인공지능 전환(AX) 성과를 공유했다고 11일 밝혔다.

10일 한국서부발전은 충남 태안 본사에서 ‘오늘의 성과, 함께 여는 에이엑스(AX) 미래’를 주제로 ‘2026 코웨포(KOWEPO) 에이엑스 페스티벌’을 개최했다. 서부발전 제공

행사에는 이정복 서부발전 사장과 사내 AI 전문인력인 ‘AX 이노베이터’ 등 임직원 100여명이 참석했다.

서부발전은 올해 AX 이노베이터를 지난해 100명에서 150명으로 확대하고, 수준별 교육과 전문가 지도 등을 통해 직원들이 직접 AI 서비스를 개발하도록 지원했다.

대표적인 성과는 ‘AI 기반 업무 네비게이터’와 ‘AI 기반 참여형 스마트 TBM(작업 전 안전점검회의) 시스템’이다. AI 기반 업무 네비게이터는 구매·공사 관련 업무시간을 평균 3시간에서 10분으로 단축했으며, 스마트 TBM 시스템은 안전점검회의 일지 작성 등 행정업무 시간을 84% 줄였다.

발전설비 운영 분야에서도 AI로 운전 정보를 분석해 발전기 기동절차와 가스터빈 예열절차를 개선하는 등 설비 운전을 최적화한 사례가 소개됐다.

서부발전은 앞으로 직원들이 AI 서비스 직접 개발하고 검증할 수 있는 ‘We-AX 실험실’ 구축을 추진하고, 우수사례를 다른 부서와 사업소로 확산할 계획이다.

이정복 서부발전 사장은 “인공지능으로 무엇을 바꾸고 어떤 성과를 만들어냈는지가 중요하다”며 “직원 한 사람의 아이디어가 부서의 업무를 혁신하고 한 사업소의 우수사례가 전사로 확산되도록 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지