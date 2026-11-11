‘러시아 귀화’ 빅토르 안, 7년 만에 국내 예능 복귀…‘스피드퀸’ 코치

러시아로 귀화한 전 쇼트트랙 국가대표 빅토르 안(한국명 안현수)이 약 7년 만에 국내 예능 프로그램에 출연한다.

TV조선은 지난 10일 새 스포츠 리얼리티 예능 프로그램 ‘스피드퀸’에 빅토르 안이 히든 코치로 합류한다고 밝혔다.

오는 25일 첫 방송되는 ‘스피드퀸’은 올림픽 메달리스트와 전직 국가대표 출신 쇼트트랙 선수들이 다시 태극마크를 달기 위해 실제 국가대표 선발전에 도전하는 과정을 담는다. 선수들이 훈련과 경쟁을 거쳐 국가대표라는 목표에 다가가는 모습을 보여줄 예정이다.

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빅토르 안은 전이경 총감독의 제안을 받고 코치진에 합류했다. 전 감독은 선수들의 국가대표 재도전을 돕기 위해 세계 정상급 경기 경험을 갖춘 빅토르 안에게 도움을 요청한 것으로 알려졌다. 코치진에는 전 감독과 김아랑 코치가 함께하며, 배우 이유리가 매니저로 출연한다.

최근 공개된 예고 영상에서 빅토르 안은 “본인들이 원하는 것보다 더 성장할 수 있도록 죽기 살기로 해보는 것”이라고 말했다.

빅토르 안의 국내 예능 출연은 2019년 1월 종영한 MBC ‘진짜 사나이 300’ 이후 약 7년 만이다. 그동안 국내 방송에서 모습을 보기 어려웠던 만큼 이번 출연 소식에 관심이 쏠리고 있다.

빅토르 안은 한국 국적으로 출전한 2006년 토리노 동계올림픽에서 남자 쇼트트랙 1500m와 1000m, 5000m 계주에서 금메달을 획득하며 3관왕에 올랐다. 이후 2011년 한국 국적을 포기하고 러시아로 귀화했으며, 빅토르 안이라는 이름으로 활동을 이어갔다. 2014년 소치 동계올림픽에서도 러시아 대표팀 소속으로 3관왕을 차지해 올림픽 금메달 6개를 보유하게 됐다.

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