섬유의 날 40주년…세왕섬유 최재락∙영원무역 박재용 수상

섬유의 날 40주년을 맞아 최재락 세왕섬유 회장과 박재용 영원무역 사장이 각각 금탑산업훈장과 은탑산업훈장을 수상했다.

산업통상부와 한국섬유산업연합회는 11일 서울 강남구 섬유센터에서 ‘제40회 섬유의 날’ 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이민우 산업부 산업성장실장과 최병오 한국섬유산업연합회 회장, 섬유패션산업 관계자 등 500여명이 참석했다.

금탑산업훈장을 받은 최재락 세왕섬유 회장. 오른쪽은 은탑산업훈장을 수상한 영원무역 사장. 산업부 제공

섬유의 날은 1987년 섬유패션산업이 국내 단일 업종 최초로 수출 100억달러를 달성한 것을 기념해 매년 열리는 행사다. 올해는 40주년을 맞아 한복 패션쇼와 미디어 공연을 시작으로 산업 발전에 기여한 유공자 49명에 대한 정부포상이 진행됐다.

금탑산업훈장을 받은 최재락 회장은 약 40년간 섬유업에 종사하며 친환경·고품질 니트 직물 제조와 사회공헌활동에 앞장선 공로를 인정받았다. 세왕섬유는 최근 표면처리 분야 뿌리기업 명가로 선정되기도 했다.

은탑산업훈장을 수상한 박재용 사장은 33년간 섬유공학 전문가로 활동하며 친환경 재활용 소재와 산업용 섬유 개발을 통해 국내 섬유산업의 친환경 전환과 고부가가치화를 이끈 공로를 인정받았다.

이날 행사에서는 제1회 섬유의 날 훈장 수상자인 1세대 섬유산업인 4명에게 감사패도 전달됐다. 이민우 산업부 산업성장실장은 “섬유패션산업은 우리 경제성장을 견인해온 산업의 뿌리이자 자동차, 방산, 우주·항공, 에너지 등 첨단산업의 경쟁력을 결정짓는 중요 산업”이라며 “첨단산업용 섬유 육성과 국내 제조기반 강화를 통한 공급망 안정, K섬유패션의 글로벌 진출 확대를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

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