엔비디아 칩 10조원치 중국에? 젠슨 황 스캔들에 ‘깐부’ 한국도 초긴장

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 간첩으로 의심받는 여성과의 사생활 논란으로 창사 이래 최대 위기를 맞으면서 국내 산업계도 긴장하는 분위기다. 사실상 엔비디아를 홀로 이끌어 온 황 CEO의 신변에 변화가 생기면 엔비디아가 주도하는 인공지능(AI) 사업 전반이 차질을 빚을 수 있어서다. 황 CEO를 ‘깐부’라 부르며 반도체부터 자동차, 로봇, 정보기술(IT)까지 업종을 가리지 않고 엔비디아와 밀접한 관계를 맺어 온 한국 기업들의 미래 전략에도 불똥이 튈 것이라는 우려가 나온다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6월 8일 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션을 마치고 나와 취재진 앞에 서고 있다. 뉴시스

11일 업계에 따르면 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다. 불륜 상대인 앨리스 황은 2024년 6월 무렵부터 48억달러(약 6조5000억원)가 넘는 엔비디아 칩을 사들인 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드의 임원 출신이다. 이사회는 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다며 황 CEO의 직위를 유지시켰지만, 조사 결과에 따라 황 CEO의 거취는 불투명해질 수 있다.

의혹은 점차 커지는 중이다. 로이터 통신은 황 CEO와 앨리스 황의 연인 관계가 최소 75억 달러(약 10조원) 규모의 엔비디아 AI 칩을 중국 기업들에 우회 유출·운송하는 데 기여했다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션을 인용해 10일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 앨리스 황은 남편으로 알려진 캉웨이와 여동생 황위 등 가족과 함께 중국과 싱가포르, 말레이시아를 잇는 복잡한 기업망을 구축해 엔비디아 칩을 확보했다. 엔비디아 주주들은 황 CEO가 앨리스 황과의 관계를 은폐하고, 국가안보 문제를 야기해 투자자들에게 손실을 입혔다며 엔비디아와 황 CEO를 상대로 집단소송까지 제기했다.

시장이 황 CEO의 논란에 민감하게 반응하는 건 엔비디아가 황 CEO 1인 중심으로 돌아가는 회사여서다. 1993년 창업 이후 33년간 회사를 이끈 황 CEO는 60여명의 임원에게서 직접 보고를 받는다. 공식적인 후계 구도도 드러나지 않았다. 황 CEO가 흔들리면 엔비디아의 의사결정 전반이 멈춰 설 가능성이 크다.

세계 AI 산업 생태계를 이끌어 온 엔비디아의 경영 차질은 한국 산업계에 치명적이다. 반도체부터 자율주행, AI 데이터센터, NPU 등 한국의 주력·미래 산업이 모두 엔비디아와 밀접한 관계를 맺고 있어서다. 엔비디아 의존도가 높은 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 공급망을 비롯해 AI 인프라·로봇·자율주행 관련 기업까지 모두 흔들릴 수 있다.

현재 한국 경제를 떠받치는 반도체의 경우 삼성전자와 SK하이닉스가 만드는 HBM의 핵심 고객이 엔비디아다. 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 직접 황 CEO의 일정을 챙길 정도로 중요도가 높은 회사다. 국내 반도체 업계는 최근 구글과 AMD, 테슬라 등 다른 거대기술기업(빅테크)을 상대로도 반도체 공급을 늘리고 있지만, AI 혁명의 ‘필수 설비’로 꼽히는 GPU를 개발한 엔비디아의 존재감을 대체하긴 어렵다.

완성차업체인 현대차그룹도 영향권이다. 현대차는 상대적으로 미진하다는 평가를 받는 자율주행 기술력을 끌어올리기 위해 엔비디아와 손을 잡았다. 2028년 상반기 엔비디아 플랫폼 기반 레벨2+ 기능을 양산차에 적용하는 것을 목표로 기술을 개발 중이다.

LG는 그룹의 사활을 건 미래 먹거리인 로봇 개발을 엔비디아와 함께하고 있다. 엔비디아의 로봇 모델 ‘아이작 그루트’를 활용한 지능형 로봇 개발과 LG전자의 휴머노이드 로봇 제조 협력이 대표적이다.

IT 기업들도 엔비디아와 ‘전략적 동맹’ 관계다. 네이버는 엔비디아 GPU 6만장을 도입해 프런티어 AI 모델과 AI 팩토리, 로보틱스 분야에서 협력한다. 사태가 터진 9일에도 카카오모빌리티는 엔비디아와 레벨4 자율주행 협약을, SK텔레콤은 엔비디아·리벨리온과 ‘한국형 소버린 AI 인프라’ 협약을 맺었다.

엔비디아가 AI 생태계의 절대강자로 군림하며 질주할 때는 전략적 동맹에 가까운 관계가 국내 산업계에 이점으로 작용했지만, 황 CEO와 엔비디아가 흔들리는 상황에서는 오히려 부담으로 다가오는 모습이다. 이경민 대신증권 연구원은 “황 CEO의 스캔들이 새로운 불안 요인으로 떠오르는 양상”이라며 “현재까지 국가안보 및 기밀 침해 정황은 확인되지 않았지만 미국 하원 위원회의 비공개 설명 요구가 이어지고 있어 불확실성이 남아있다”고 설명했다.

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