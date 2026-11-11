부산서 한·일 장기기증 정책 교류… 뇌사 기증자 예우 강화 모색

장기기증 활성화를 위한 한국과 일본의 정책 교류가 부산에서 이뤄진다. 특히 뇌사 기증자와 유가족에 대한 예우를 주요 의제로 다루고, 양국 기증자 가족들이 직접 기증 과정의 경험을 공유하며 실질적인 지원 방안을 모색한다.

부산시는 11일 시청 국제회의장에서 한국장기기증협회 주관으로 ‘2026년 한·일 장기기증 국제 심포지엄’을 개최한다고 밝혔다. 롯데호텔 부산에서는 장기·인체조직 기증자와 유가족을 위한 ‘힐링의 밤’ 행사가 이어진다.

장기기증 활성화를 위한 한국과 일본의 정책 교류가 부산에서 이뤄진다. 사진은 지난해 부산시청에서 개최된 장기·인체조직 기증자 및 뇌사 기증자 유가족를 대상으로 진행된 ‘힐링의 밤’ 행사. 부산시 제공

먼저 이날 오후 2시 열리는 국제 심포지엄에는 한·일 양국의 장기기증 전문가와 유관기관 관계자 등 100여명이 참석한다. ‘한·일 지방정부의 장기기증 현황과 정책’을 주제로 양국의 장기기증 정책을 공유하고 기증 활성화를 위한 지방정부의 역할을 논의한다.

강치영 한국장기기증협회장이 ‘한·일 지방정부의 장기기증 활성화를 위한 뇌사 기증자 예우’를 주제로 발표한다. 강 회장은 “장기기증에 대한 인식은 84.6% 로 굉장히 높다”면서 “단순한 홍보 보다 뇌사 및 생체 장기기증자의 예우 문제가 제도권과 정부 차원에서 활발하게 이루어지고 사회적 공감대 형성이 중요하다”고 강조했다.

이어 김순은 한국장기기증학회장이 좌장을 맡아 전문가 토론을 진행한다. 토론에는 일본과 한국의 뇌사 기증자 가족이 토론자로 참여해 기증 과정에서 겪은 경험을 나누고 기증자와 유가족에 대한 예우 및 지원 방안을 모색한다.

지난해 부산시청에서 개최된 장기기증 국제심포지엄. 부산시 제공

오후 6시부터 롯데호텔 부산에서 열리는 ‘힐링의 밤’에는 장기·인체조직 기증자와 뇌사 기증자 유가족 등 150여명이 참석한다. 기증자의 숭고한 뜻을 기리고 유가족에게 감사와 위로를 전하기 위한 자리다. 감사패와 공로패 전달, 생명나눔 유공자 표창, 기증자 영상 상영, 장기기증 서약, 헌시 낭독과 축하공연 등이 진행된다.

시는 한국장기기증협회 등 민간단체와 협력해 장기·인체조직 기증에 대한 인식 개선과 기증 활성화 사업을 추진하고 있다. 이번 행사를 계기로 기증자와 유가족에 대한 예우를 강화하고 생명나눔 문화를 확산할 계획이다.

조규율 시 시민건강국장은 “장기기증은 한 사람의 숭고한 나눔이 또 다른 생명과 희망으로 이어지는 소중한 실천”이라며 “양국의 정책과 경험을 공유하고 기증자와 유가족에 대한 예우의 중요성을 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 부산시는 장기기증협회의 건의에 따라 장기기증 활성화를 위한 홍보관과 생명나눔 소공원 건립을 추진하기 위해 적합한 장소를 물색하고 있는 것으로 알려졌다.

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