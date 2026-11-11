코스피, 美 '빅스텝' 우려속 보합권 등락…코스닥 2%대 상승

미국의 기준금리 인상 가능성이 부각된 가운데 코스피는 11일 장 초반 보합을 나타내고 있다.



이날 오전 9시 13분 현재 코스피는 전날보다 8.93포인트(0.17%) 내린 5,248.06이다.

코스피가 장 초반 보합을 나타내고 있는 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 29.42포인트(0.56%) 내린 5,209.71로 출발한 뒤 보합권에서 등락 중이다.



전날 유가증권시장에서 순매수로 돌아서며 지수 상승에 힘을 보탠 외국인 투자자는 이날 장 초반 다시 순매도를 나타내고 있다. 현재 외국인은 781억원 매도 우위다.



기관은 699억원을 순매수하며 지수 하방을 지탱 중이다. 개인도 현재 375억원 매수 우위를 나타내고 있다.



간밤 뉴욕증시에서는 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돈 가운데 기준금리 인상 가능성이 부각되자 3대 주가지수가 모두 하락했다.



다우존스30 산업평균지수는 0.30% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.38%, 0.74% 하락했다.



미국의 10월 CPI는 전월 대비 0.4%, 근원 CPI(에너지·식품을 제외한 물가지수)는 0.3% 각각 상승했으며 모두 시장 예상치를 0.1%포인트 웃돌았다. 예상보다 강한 물가 상승 압력에 긴축 강화 전망에 힘이 실렸다.



특히 CPI 발표에 앞서 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 "근원 CPI 상승률이 0.3% 부근이거나 그 이상으로 나타난다면, 더 강력한 정책적 조치가 필요할 수 있다"며 기준 금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상하는 '빅스텝' 가능성을 언급한 것이 투자 심리를 위축시킨 것으로 보인다.



이에 미 10년물 국채 금리는 장중 5%를 넘기도 했다.



최근 불거진 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들에 따른 반도체 규제 강화 우려까지 더해지자 메모리 관련 종목은 약세를 보였다. 엔비디아는 5.47% 하락해 이틀 연속 큰 폭으로 내렸다.



마이크론(-1.1%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR·-3.51%), 샌디스크(-2.99%) 등도 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 0.35% 내렸다.



뉴욕증시 마감 후 발표된 네오클라우드 업체 코어위브의 3분기 매출은 36억6천100만달러를 기록했다. 전년 동기 대비 168% 급증한 것이자 시장 전망치(35억5천만달러)를 상회하는 수치다.



최근 신용 위기 우려를 일으킨 코어위브는 AI 인프라 투자의 '풍향계'로 꼽힌다. 영업이익은 2억700만달러로 전년 동기보다 298% 늘었다. 다만 7억9천만달러의 당기순손실을 기록했다.



현재 코어위브 주가는 시간 외 거래에서 5%대로 급등 중이다.



이에 국내증시는 소폭 하락하며 출발했지만, 상승전환하기도 하는 등 방향성을 탐색 중이다. 반도체 '투톱'도 등락을 거듭하고 있다.



삼성전자[005930]는 전날보다 0.25% 내린 198만400원이다. 0.90% 약세 출발해 한때 0.20% 상승하기도 했다. SK하이닉스[000660]는 0.54% 내린 120만5천500원에 거래되고 있다. 비슷하게 0.50% 하락 출발 후 상승전환하기도 했지만, 현재는 약보합이다.



시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션[373220](1.36%), 삼성생명[032830](0.61%), 셀트리온[068270](2.96%)이 오르고 있고, SK스퀘어[402340](-0.53%), 삼성바이오로직스[207940](-0.48%), 삼성전기[009150](-0.57%)는 약세다.



업종별로는 오락·문화(4.75%), 의료·정밀기기(3.54%), 음식료·담배(1.32%) 등이 오름세를 나타내고 있다. 운송장비·부품(-1.24%), 기계·장비(-1.11%), 섬유·의류(-0.80%) 등은 하락 중이다.



같은 시간 코스닥 지수는 16.30포인트(2.44%) 오른 683.91이다.



지수는 이날 0.87포인트(0.13%) 오른 668.48로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 한때 2.98% 오른 687.49까지 치솟기도 했다.



코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 252억원과 31억원 매수 우위다. 개인은 284억원을 순매도하고 있다.



알테오젠[196170](2.67%), 에코프로[086520](5.84%), 에코프로비엠[247540](5.70%) 등 코스닥 시장 내 시가총액 순위 상위 종목 상당수가 오르고 있다. HLB[028300](-0.99%), 펄어비스[263750](-0.16%), 파두[440110](-0.44%) 등 일부는 내리고 있다.

<연합>

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