‘철썩 붙어라’ 수능날 엿 선물, 언제부터?…조선시대 과거시험장에도 등장 [FOOD+]

오는 19일 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 엿이나 찹쌀떡을 선물하는 풍경을 흔하게 볼 수 있다. ‘원하는 대학에 철썩 붙으라’는 뜻을 담아 수험생에게 선물하는 엿은 합격 기원의 상징으로 꼽힌다. 반대로 미역국은 시험에서 ‘미끄러진다’는 속설 때문에 시험날 멀리 해야 할 음식으로 꼽힌다. 두 풍습은 언제 어떻게 자리 잡았을까.

엿과 미역국. 클립아트코리아 제공

◆ 조선시대 과거시험장에서도 팔았던 엿

엿은 긴 세월 우리 민족과 함께 해온 음식이다. 고려시대 문인 이규보의 문집 ‘동국이상국집’에도 엿에 대한 기록이 등장한다.

조선시대에도 엿은 널리 먹던 간식이었는데, 당시 가락엿에 난 구멍의 크기를 비교하는 ‘엿치기’가 인기를 모았다고 한다.

사진 = 클립아트코리아 제공

과거시험장에서도 엿을 판매했다는 기록이 남아 있다. 1773년(영조 49년) ‘영조실록’에는 과거시험장인 과장에서 떡과 엿, 술, 담배 등을 판매했다는 내용이 나온다.

이는 당시 과거시험장에서 엿이 먹거리로 유통됐음을 보여주는 대목이다. 하지만 당시에도 오늘날과 같은 합격 기원의 의미가 담겨 있었는지는 알 수 없다.

◆ 끈끈한 식감에 담긴 합격 기원 의미

찹쌀떡. 클립아트코리아 제공

엿이 합격 기원 음식으로 자리 잡은 데는 특유의 끈끈한 식감 때문인 것으로 풀이된다. 원하는 학교에 ‘철썩 붙으라’는 응원의 의미를 담아 수험생에게 선물한다.

조청. 클립아트코리아 제공

전통 엿은 쌀이나 찹쌀 등에 엿기름을 넣어 만든다. 엿기름 속 당화 효소가 곡물의 전분을 당으로 분해하면서 단맛이 생긴다. 이렇게 얻은 당화액을 졸여 수분을 증발시키면 조청이 된다. 조청을 더 졸여 굳히면 갱엿이 되고, 갱엿을 잡아당겨 공기를 넣으면 색이 밝아지고 식감이 부드러운 흰엿이 만들어진다.

찹쌀떡도 엿과 마찬가지로 원하는 대학에 합격하라는 의미를 담아 수험생에게 선물한다.

미역국. 클립아트코리아 제공

엿과 찹쌀떡이 합격을 기원하는 음식이라면 미역국은 반대로 시험을 앞두고 피하는 음식으로 꼽힌다. 미역의 미끈거리는 식감이 ‘미끄러진다’는 표현을 연상시켜 시험에서 떨어질 수 있다는 속설 때문이다. 같은 맥락에서 ‘미역국을 먹다’라는 표현도 시험이나 입사 등에서 낙방하거나 탈락한다는 의미로 쓰이기도 한다.

많은 음식 중 왜 미역국이었을까. 이 표현의 유래에 대해 여러 설명이 있지만 그 중 하나가 1907년 대한제국 군대가 강제로 해산된 사건과 관련이 있다는 설이다. 군대의 해산(解散)과 아이를 낳는다는 해산(解産)의 발음이 같고, 출산 후 미역국을 먹는 풍습에서 ‘해산당했다’는 의미로 미역국을 먹었다는 표현이 나왔다는 것이다.

◆ 엿, 수험생 합격 기원 선물로 자리잡아

사진 = 클립아트코리아 제공

수험생에게 엿을 나눠주던 풍경은 과거 1990년대에도 언론 보도를 통해 확인된다.

1998년 11월 18일 대구역 직원들이 수험생들에게 합격을 기원하는 엿 1000여 개를 나눠줬다는 기사를 찾아볼 수 있다. 2004년에는 대구 롯데백화점 상인점이 합격 찹쌀떡과 호박엿 등을 판매하는 ‘수능 합격 기원 상품전’을 열었다.

이처럼 적어도 1990년대 후반에는 엿이 수험생을 위한 대표적인 합격 기원 선물로 자리 잡았고, 이후 유통업계의 상품으로도 확장됐다.

선물의 모양과 상품 형태는 달라졌지만, 엿은 여전히 원하는 곳에 합격하기를 바라는 가족과 주변 사람들의 응원을 전하는 상징으로 남아 있다.

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