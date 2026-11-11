[속보] 이용철 “공소취소, 지금은 진상규명 집중할 때…이후 법·원칙 따를 것”

이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 형사사건의 공소취소를 위한 수사지휘권 행사 가능성에 대해 “지금은 진상규명에 집중할 때”라며 “나중에는 법과 원칙에 따르겠다”고 밝혔다.

이용철 법무부 장관 후보자가 11일 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근을 하고 있다. 연합뉴스

이 후보자는 11일 오전 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 처음 출근하며 기자들과 만나 공소취소를 위한 수사지휘권을 행사할 뜻이 있는지 묻자 “기존 입장과 달라진 것은 없다”고 답했다.

이어 “현재 많은 예측과 억측에 의견을 드리는 것은 적절하지 않다”며 “공소취소 멤버도 아니고 특검 변호인단으로 참여한 적도 없다”고 말했다. 그러면서 “어떠한 예단과 선입견 없이 보겠다”고 덧붙였다.

이 후보자는 이 대통령 측근들에게 성남산업진흥재단 인사 특혜를 제공했다는 의혹에 대해 “과거 신상과 관련해서는 인사청문회에서 소상히 설명하겠다”고 했다.

대장동·쌍방울 사건 수사에 관해서는 “보고받지 못했고 현재 위치에서 평가하는 것은 맞지 않다”고 밝혔다.

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