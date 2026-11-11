평양으로 떠나는 특사, 다시 대화를 잇던 날 [사진기자 이제원의 30년 된 외장하드]

Kodak 필름 한 롤 서른여섯 번의 셔터를 누르며 사진기자 생활을 시작했다. 카메라에 표시된 필름 카운터가 25 정도가 되면 고민이 시작됐다. 필름을 새걸로 갈아야 하나 남은 거로 찍어도 될까? 제한된 서른여섯 번의 셔터를 누르는 순간의 신중함과 긴장감, 설렘은 지금의 디지털카메라 시대에는 느낄 수가 없는 감정이다. 사진기자는 본인이 취재했던 사진을 나름의 방식으로 보관한다. 개인의 차이는 있지만 나는 사진의 중요도를 떠나 보관을 많이 하는 사진기자이다. 역사의 중요했던 순간도 있었고, 상황이 기억도 없는 시답지 않은 사진도 있다. 아이들이 커가는 모습을 담은 기념사진도 있고 취재와 출장 중에 보이는 나의 모습도 있다. 아주 먼 옛날의 모습은 아니지만 타임머신을 타고 열어본 나의 외장하드를 독자들과 같이 꺼내보고 추억하는 시간을 가져보려 한다.

2002년 4월 3일 오전, 서울 종로구 삼청동 남북회담사무국이 분주하다. 임동원 대통령 특사가 승용차 앞에서 손을 들어 인사하자 사진기자들의 셔터 소리가 울렸다. 취재진이 내민 녹음기와 방송 카메라가 그를 둘러쌌다. 김대중 대통령의 친서를 들고 평양으로 떠나는 길이었다. 외장하드에 남은 사진에는 출발 직전의 옅은 미소가 담겨 있다.

남북회담사무국 출발 임동원 대통령특사가 3일 오전 방북을 위해 남북회담사무국을 떠나면서 손을 들어 인사하고 있다. 이제원 기자

또 다른 사진 속 임동원 특사는 탁자에 앉아 기자들의 질문에 답하고 있다. 양복에는 여러 개의 마이크가 달렸고, 탁자 위에는 크고 작은 녹음기들이 놓였다. 기자들은 고개를 숙여 수첩을 채웠다. 남북관계가 다시 움직일 수 있을지, 특사의 방북에서 어떤 해법이 나올지 관심이 모이던 자리였다.

당시에도 남북 대화의 길은 순탄하지 않았다. 2000년 첫 남북정상회담과 6·15 공동선언 이후 이어지던 교류는 이듬해 11월 제6차 남북장관급회담 결렬로 주춤했다. 남북이산가족 상봉과 철도·도로 연결 등 합의해 놓고도 풀지 못한 과제들이 쌓여 있었다. 임 특사의 임무는 멈춰 선 협의를 다시 시작하는 것이었다.

임동원 특사는 방북 다음 날 김정일 국방위원장을 만나 대통령의 친서를 전달했다. 북측과의 협의가 길어지면서 귀환은 당초 예정보다 하루 늦은 6일 이뤄졌다. 공동보도문에는 남북관계 복원과 철도·도로 연결, 경제협력 논의, 군사당국자회담 재개 등이 담겼다. 이산가족들이 금강산에서 다시 만날 날짜도 정해졌다.

방북앞두고 회견 임동원 특사가 3일 오전 남북회담사무국에서 방북출발에 앞서 기자회견을 갖고 있다. 이제원 기자

24년 뒤 사진을 꺼내 보는 지금, 현재의 남북은 당시와는 다른 단절 속에 놓여 있다. 북한은 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정했고, 2024년 10월에는 경의선과 동해선 남북 연결도로의 군사분계선 이북 일부 구간을 폭파했다. 특사 방북 때 연결을 서두르기로 했던 길들이 훗날 단절의 현장이 됐다.

최근에도 군사적 긴장은 이어지고 있다. 지난 10월 29일 북한은 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다. 남북 간 소통 통로가 끊긴 가운데 우리 정부는 우발적 충돌을 막기 위한 군사당국회담과 대화 채널 복원을 촉구하고 있다. 상대의 의도를 묻고 확인할 통로부터 마련해야 하는 상황이다.

2002년의 합의가 이후의 대치를 막아주지는 못했다. 화해와 경색은 반복됐고, 연결했던 남북의 길도 다시 끊어졌다. 그래서 사진 속 출발 장면은 단순한 과거의 배웅으로만 보이지 않는다. 관계가 막혔을 때 누군가는 상대를 만나러 갔고, 돌아와서는 협의한 내용을 설명했다. 차에 오르기 전 들어 보인 손은 그렇게 대화가 오가던 시절의 한 장면으로 남아 있다.

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