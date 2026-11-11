해 지는 순천만의 11월…160만평 갈대밭 [여행+]

해가 산 너머로 기울 무렵 순천만의 S자 물길이 금빛으로 물들어 있다. 2018년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(라이브스튜디오) 제공

단풍이 진 뒤에도 늦가을 풍경이 남아 있는 곳이 남해안에 있다. 갈대밭 사이로 S자 물길이 흐르는 전남 순천의 순천만습지다. 순천만 갈대축제는 지난달 24, 25일 스물일곱 번째 행사를 마쳤다. 하지만 순천시는 갈대의 한 해를 달마다 적어 두면서 9, 10월은 ‘노랗게 물들어 갑니다’, 11월은 ‘홑씨가 날려요’라고 소개한다.

11일 순천시 순천만습지 안내에 따르면 순천만에는 동천과 이사천이 만나는 곳부터 하구까지 약 3㎞ 물길을 따라 갈대 5.4㎢와 갯벌 22.6㎢가 펼쳐져 있다.

국가유산청은 2008년 6월16일 명승으로 지정된 순천만을 두고 “전망대에서 바라보는 일몰과 철새가 떼 지어 날아오르는 광경이 장관”이라고 적었다. 갈대밭과 칠면초 군락, S자형 수로가 어우러진 해안 경관을 보여 주는 곳이라는 설명이다.

햇빛을 받은 갈대 이삭이 하얗게 부풀어 있다. 2016년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

◆ 인삼밭 가리려 꺾어 팔던 갈대

갈대는 한때 마을 사람들의 수입원이었다. 1970년대 후반까지 주민들은 갈대를 꺾어 인삼밭 차양막으로 내다 팔았고 빗자루를 만들거나 땔감으로 썼다.

1980년대 들어 형편이 나아지면서 갈대밭에 사람 발길이 끊겼다. 무성해진 갈대밭으로 새들이 날아들었고, 그 새를 보려는 탐방객이 늘기 시작했다는 것이 순천시의 설명이다.

1997년 15만평이던 갈대숲은 지금 160만평으로 늘었다. 갈대는 씨앗보다 잘린 뿌리로 주로 번식한다. 갯벌에 자리 잡은 갈대가 군락 한가운데에서 바깥으로 새순을 내며 영역을 넓혀, 위에서 보면 둥근 모양을 이룬다.

◆ 흑두루미 지키려 전봇대 282개를 뽑았다

갈대밭이 지금 모습으로 남기까지는 곡절이 있었다. 1992년 순천만 상류인 동천 하류 정비사업 계획이 세워졌고, 1996년 순천만에서 흑두루미 79마리가 처음 발견됐다. 이듬해 시민단체가 정비 계획에 든 골재 채취 사업에 반대하는 운동을 시작했다.

이후 순천만은 2003년 12월31일 습지보호지역으로 지정됐고, 2006년 1월20일에는 국내 연안습지 가운데 처음으로 람사르협약에 등록됐다.

2009년에는 흑두루미를 비롯한 철새를 보호하려고 주변 전봇대 282개를 철거했다. 주변 상가 건물 7동은 옮기거나 고쳐 철새 탐조대와 쉼터로 만들었다.

갈대숲 탐방로도 같은 생각으로 놓였다. 순천시는 탐방로의 시설물을 철새의 눈높이에서 자연스럽게 보이도록 설계했다고 설명한다. 멀리서 보면 나무 데크와 안내판이 갈대에 가려 잘 드러나지 않고, 탐방로 사이사이 쉼터는 폐선을 재활용해 만들었다.

갈대밭 사이로 나무 데크 탐방로가 곧게 뻗어 있다. 2016년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

◆ 해 지는 S자 물길, 용산전망대에서 본다

낙조를 보는 자리는 습지 동쪽의 용산전망대다. 용산은 높이 77m의 낮은 산으로, 주민들은 예부터 ‘용머리산’이라 불러 왔다. 순천 도심을 에워싼 용 다섯 마리 가운데 여자만으로 빠져나갔던 한 마리가 돌아오다 순천만 경치에 반해 머물렀다는 이야기가 전한다.

지금의 전망대는 지난해 7월 새로 지은 2층 목재 건물이다. 2010년 만든 옛 전망대는 2023년 정밀안전점검에서 D등급을 받아 철거됐다.

용산 입구에서 전망대까지는 걸어서 약 30분이 걸린다. 순천시가 안내하는 동선은 습지 입구에서 순천만자연생태관과 무진교, 갈대숲 탐방로를 거쳐 전망대에 올랐다가 되돌아오는 왕복 5㎞, 도보 2시간 코스다. 전망대에 오르지 않고 갈대숲 탐방로까지만 다녀오는 왕복 3㎞ 코스는 1시간이면 걷는다.

전망대에 서면 S자로 굽은 갯골과 둥근 갈대 군락, 칠면초 군락이 한눈에 들어온다.

탐방객들이 갈대밭 너머 아치형 다리를 건너고 있다. 2016년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

◆ 입장은 오후 5시까지, 탐방로엔 조명 없다 한편 11월부터 이듬해 2월까지 순천만습지 입장은 오전 8시부터 오후 5시까지다. 관람은 입장 마감 뒤 1시간까지 할 수 있다. 탐방로에는 조명이 없고 가로등은 마감 시각에 꺼진다. 순천시는 해가 진 뒤 30분까지는 남은 하늘빛으로 이동할 수 있지만 어두워진 뒤에는 사고 위험이 있다고 안내한다. 반려동물과 자전거, 음식물은 들일 수 없고 드론도 띄울 수 없다. 유아차와 휠체어는 매표소 앞에서 빌릴 수 있다. 순천역에서는 66번 시내버스로 약 35분이 걸린다.

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