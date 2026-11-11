비만치료제 투여 뒤 시력 이상 땐?…식약처, 주의 당부

[김선영 제작] 일러스트

식품의약품안전처는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 의약품 사용시 비동맥 전방 허혈성 시신경병증(NAION)이 의심되면 투약을 중단하도록 하는 내용의 '의약품 안전성 서한'을 배포했다고 11일 밝혔다.



이는 비만 치료 등에 사용하는 GLP-1 계열 의약품이 NAION 위험을 증가시킬 수 있다는 해외 안전성 정보에 따른 조처다.



앞서 미국 식품의약국(FDA)은 오젬픽, 위고비, 마운자로 등 GLP-1 계열 비만·당뇨병 치료제에 시력 상실 위험 관련 경고 문구를 추가하도록 했다.



NAION은 '눈의 뇌졸중'으로 불리는 질환으로, 녹내장 다음으로 많은 시신경 실명 요인이다.



식약처는 이번 안전성 서한을 통해 GLP-1 계열 의약품을 투여받는 환자에게 NAION이 의심되면 의약 전문가는 투여를 중단하고 즉시 진료를 받도록 권고하도록 했다.



또 환자에게는 한쪽 눈에 급성 통증이 없는 시력 저하, 시각 장애 등 관련 증상이 나타나면 즉시 의료진에게 알리도록 했다.



이와 함께 식약처는 국내 시판 중인 GLP-1 계열 의약품을 공급하는 제약사에 해당 안전성 정보와 관련한 허가 변경 계획 등 자료 제출을 요청했다.



식약처는 제출 자료를 토대로 사용상의 주의사항 변경을 검토할 계획이다.



GLP-1 계열 의약품은 터제파타이드(마운자로), 세마글루티드(위고비), 리라글루티드(삭센다), 에페글레나타이드(에페) 등이다.



식약처에 따르면 국내에서도 GLP-1 계열 비만치료제 투여 뒤 NAION 시력 손상 의심 사례가 2024년 12월 한 건 보고됐다.

<연합>

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