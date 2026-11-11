"앤트로픽 몸값 1조∼1조4천억달러"…산정 기준 따라 제각각

[로이터=연합뉴스. 재판매 및 DB 금지]

앤트로픽이 기업공개(IPO) 공모가 범위를 제시한 가운데 외신들이 추산한 기업가치가 산정 기준에 따라 1조달러에서 1조4천억달러까지 엇갈리고 있다.



앤트로픽이 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면 회사는 8억2천500만주를 주당 70∼78달러에 공모한다.



이 중 8억135만주는 신주로 발행되는 물량이고, 나머지 2천365만주는 공동창업자를 포함한 기존 주주들이 보유한 물량이다.



이에 따라 앤트로픽 회사가 공모를 통해 조달하는 자금은 공모가 범위 기준으로 561억~625억달러(약 75조4천억~84조원)다. 구주 매각까지 합치면 매각 규모는 578억~644억달러(약 77조7천억~86조3천억원)다.



공모 발행과 별도로 구글·엔비디아·마이크로소프트·AMD·브로드컴·마이크론·TSMC 등 7개사를 대상으로 무의결권 N주를 공모가격에 사모 발행한다. 공모가격 상단 기준으로 보면 260억달러 규모다.



앤트로픽 회사는 공모·사모 발행을 통해 최대 865억달러를 조달한다. 여기에 구주 매각분까지 합치면 이번 매각 규모는 최대 904억달러(약 121조2천억원)에 이른다.



블룸버그 통신은 초과배정옵션(그린슈) 1억2천375만주까지 행사되면 조달 규모가 약 1천억달러로 불어난다고 계산했다.



이에 따라 블룸버그와 로이터 통신, 파이낸셜타임스(FT)는 공모가 상단(78달러)기준 완전 희석 기업가치를 약 1조4천억달러(약 1천876조원)로 추산했다.



완전 희석 기준은 기존 발행 주식에 직원 스톡옵션, 양도제한조건부주식, 기부 매칭용 유보 주식 등 앞으로 주식으로 바뀔 수 있는 물량까지 모두 포함해 기업가치를 계산하는 방식이다.



CNBC는 1조4천50억달러, 테크크런치는 1조4천40억달러로 집계했다.



월스트리트저널(WSJ)은 공모가 범위에 따른 기업가치를 1조2천600억∼1조4천100억달러로 제시하고, 중간값 기준 약 1조3천300억달러라고 보도했다.



반면 현재 발행주식수만 따지는 비희석 기준으로는 공모가 상단에서는 약 1조달러(약 1천340조원)에 그친다고 블룸버그와 로이터는 전했다. 하단에서는 9천억달러(약 1천206조원) 수준이다.



이번 기업가치는 지난 5월 투자 유치 당시의 9천650억달러보다는 높지만 몇 달 전 거론되던 2조달러에는 크게 못 미친다.



WSJ은 앤트로픽의 기업가치가 AI 투자를 둘러싼 시장 불안 속에서 투자자 심리를 가늠할 시금석이라고 평가했다.



기업가치를 너무 높게 잡으면 투자 수요가 위축되고, 너무 낮게 잡으면 제값을 받지 못했다는 비판을 받을 수 있어 앤트로픽과 주관사들이 막판까지 범위를 고심했다고 WSJ은 덧붙였다.



불과 1주일 전만 해도 투자자들은 약 1조5천억달러를 예상했으나, 지난주 AI·인프라주 급락 이후 주요 투자자들이 목표치를 낮출 것을 요구한 것으로 전해졌다.



6월 상장한 스페이스X의 공모가 확정 당시 기업가치는 1조7천700억달러(약 2천372조원)였다.



앤트로픽의 공모가는 18일 확정되며, 19일 나스닥에서 'ANT'라는 종목코드로 거래를 시작한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지