이광수·이선빈, 또 포착된 데이트 현장…27㎝ 키 차이도 화제

사진=온라인 커뮤니티 화면 갈무리.

배우 이광수와 이선빈의 다정한 데이트 모습이 또다시 포착돼 화제를 모으고 있다.

11일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 이광수와 이선빈이 함께 외출한 모습이 담긴 사진 여러 장이 확산됐다.

공개된 사진 속 두 사람은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 편안한 캐주얼 차림으로 쇼핑몰과 매장 등을 찾았다. 빨간색과 검은색 볼캡을 각각 착용한 두 사람은 나란히 걸으며 데이트를 즐겼다. 특히 자연스럽게 손을 잡거나 가까이 붙어 이야기를 나누는 모습이 눈길을 끌었다.

얼굴을 가리지 않은 채 편안하게 외출을 즐기는 모습도 포착됐다. 주변 시선을 의식하기보다는 일상 속 데이트를 즐기는 듯한 두 사람의 모습에 관심이 쏠렸다.

무엇보다 두 사람의 남다른 키 차이도 화제다. 프로필상 이광수의 키는 193㎝, 이선빈은 166㎝로 두 사람은 무려 27㎝ 차이가 난다. 나란히 서 있는 사진에서 드러난 확연한 키 차이가 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.

사진을 접한 누리꾼들은 “9년 사귄 커플인데도 여전히 달달하다”, “키 차이가 정말 설렌다”, “두 사람 너무 잘 어울린다”, “오래 만나도 여전히 사이가 좋아 보여 보기 좋다” 등의 반응을 보였다.

두 사람의 데이트 모습이 포착된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 3월에는 서울 한강공원에서 반려견과 함께 산책을 즐기는 모습이 공개돼 화제를 모았다. 당시 이선빈은 마스크를 착용한 채 돗자리에 앉아 있었고, 이광수는 반려견의 목줄을 잡고 여유로운 시간을 보냈다.

이후 이광수는 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 출연해 당시 한강 데이트 목격담을 언급하기도 했다. MC 유재석이 이를 두고 마케팅을 의식한 것 아니냐고 농담하자 이광수는 “그게 왜 마케팅이냐”며 발끈해 웃음을 안겼다.

한편 이광수와 이선빈은 2016년 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’을 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 게스트로 출연한 이선빈이 이광수를 이상형으로 언급하며 관심을 모았고, 두 사람은 이후 연인으로 발전했다. 2018년 12월 열애 사실을 공식 인정한 뒤 현재까지 공개 열애를 이어오고 있다.

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