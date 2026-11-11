[속보] 10월 취업자 13만9000명 늘어…넉달째 10만명대

취업의 문을 두드리는 구직자들. 연합뉴스

지난달 취업자가 13만9000명 늘어 넉 달째 10만명대 증가세를 나타냈다.

청년층 고용 한파는 48개월째 계속됐고, 숙박음식점업은 코로나19 시기 이후 가장 큰 폭의 감소세를 나타냈다.

국가데이터처가 11일 발표한 ‘10월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2917만9000명으로 작년 같은 달보다 13만9000명 증가했다.

취업자 수는 올해 5월 4만명 감소했다가 6월 6만3000명 늘며 증가 전환했고, 7월(10만8000명) 10만명대로 올라섰다. 8월 18만4000명에서 9월 11만3000명으로 축소됐다가 지난달 소폭 증가세가 확대됐다.

15세 이상 고용률은 63.3%로 0.1%포인트(p) 하락했다.

산업별로 내수 업종인 숙박음식점업이 13만7000명 감소해, 3개월 연속 줄었다. 2021년 2월(-23만2000명) 이후 최대폭으로 감소했다.

전월 2년여만에 증가 전환했던 제조업도 다시 7000명 감소했고, 건설업도 4만2000명 줄어 부진이 계속됐다.

연령대별로는 15∼29세 청년층 취업자는 19만6000명 줄며 48개월째 감소세를 이어갔다.

청년층 고용률은 42.9%로 1.7%p 하락했다. 30개월 연속 내림세다.

전체 실업자는 60만2000명으로 1년 전보다 5만6000명 감소했다. 실업률은 2.0%로 0.2%p 하락했다.

비경제활동인구는 17만9000명 증가했고 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 6만9000명 줄었다.

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