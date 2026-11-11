장동혁 “‘이재명 탈옥법’ 달나라 가서라도 막아야… 목숨 걸고 싸운다”

국민의힘 장동혁 대표는 ‘조작기소 특검법’ 비판 목적이 본인의 정치생명 연장이라는 지적에 “당신들은 무엇을 위해 정치를 하는가”라고 반문했다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 10일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

11일 정치권에 따르면 장 대표는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “그렇게 공격하는 사람들에게 묻고 싶다”며 이처럼 말했다.

그는 “‘참정권 수호’를 위해 올공에 나가니 ‘정치생명 연장’을 위한 것이라고 비난했다”며 “‘이재명 탈옥법’ 저지를 위해 장외투쟁에 나서니, 또 ‘정치생명 연장용’이라 공격한다”고 지적했다.

이어 “참정권 수호를 외치는 시민들을 외면한다면 그런 정치에 무슨 생명이 있나”라며 “‘이재명 탈옥법’으로 대한민국이 무너지고 있는데 난로 쬐며 척만 하는 정치가 ‘생명’이 있는 정치인가”라고 받아쳤다.

구체적인 대상을 언급하지는 않았지만 최근 ‘조작기소 특검법’ 관련 국민의힘의 장외투쟁을 비판한 더불어민주당을 겨눈 것으로 풀이된다.

앞서 민주당 한병도 원내대표는 같은 날 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의 모두발언에서 “국민의힘의 금도를 모르는 막말이 계속되고 있다”며, “올림픽공원 봉쇄가 해제된 지 불과 9일 만에 경복궁역으로 집회 무대를 옮겼다”고 지적했다.

한 원내대표는 “이제는 청와대 앞에서 거짓 선동을 이어간다”며 “이쯤되면 투쟁의 목적이 특검법 반대가 아니라 장동혁 대표의 정치생명 연장은 아닌지 묻지 않을 수 없다”고 주장했다.

천준호 원내운영수석부대표도 “장동혁 대표는 청와대를 그저 올림픽공원을 대신할 극우선동 장소로 삼으려는 것은 아닌지 솔직히 고하라”고 쏘아붙였다.

천 원내운영수석부대표는 “장동혁 대표가 장외집회에서 꺼낸 말이 대통령 탄핵이었다”며 “최소한의 사리분별도 하지 못하는 수준에 이른 것”이라고 꼬집었다.

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 의원들이 지난 10일 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 의원총회에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 관련된 사건을 비롯해 윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 ‘조작기소 특검법’이 지난 6일 민주당 주도로 국회에서 통과됐다.

조작기소 특검은 3대 특검(순직해병·내란·김건희), 2차 종합특검, 쿠팡 상설특검, 선거관리위원회 특검에 이어 이재명 정부 출범 후 7번째 특검이다.

수사 대상은 △대장동·위례신도시·백현동 개발 관련 배임 △대장동·백현동 개발 관련 공직선거법 위반 △김진성씨 위증교사 △쌍방울 대북송금 △성남FC 후원 관련 뇌물 △이재명 전 경기도지사 법인카드 사용 △윤석열 전 대통령 명예훼손을 의도한 허위 보도 등의 의혹 사건과 관련한 검찰의 수사·기소 등이다.

수사 인력은 파견검사 20명, 파견검사를 제외한 파견공무원 210명 이내로 정했다. 특별수사관 등을 포함해 최대 309명으로 구성할 수 있어서 최대 310여명을 운용했던 내란특검과 유사한 규모다.

수사 기간은 준비기간 20일을 포함해 최장 200일이다. 법안은 공포한 날부터 시행하며, 이르면 오는 22일 특검이 임명될 수 있다.

법안 통과 이튿날 서울지하철 3호선 경복궁역 앞에서 ‘이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회’를 연 국민의힘은 9일에는 청와대 앞에서 민주당의 법안 강행 처리를 규탄하는 최고위원회의를 개최했다.

장 대표는 SNS에서 “국민의 참정권을 지키는 길이라면 올공이 아니라 어디라도 가야 하고, ‘이재명 탈옥법’은 장외가 아니라 달나라에 가서라도 막아야 한다”고 강조했다.

그러면서 “나는 나의 목숨을 걸고 싸우고 있다”며 “나의 생명을 다해 정치를 하고 있다”고 덧붙였다.

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