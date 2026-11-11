이효정 아들 이유진, 결혼 앞두고 속도위반 "아이 생겨 살림 합쳐"

SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 화면 캡처

배우 이유진과 차경은이 결혼을 앞두고 임신 소식과 함께 2세의 성별을 공개했다.

지난 10일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에는 결혼을 앞둔 이유진과 차경은이 출연해 러브스토리와 결혼 준비 과정을 공개했다.

이날 이유진은 오는 14일 결혼식을 앞두고 있다며 차경은과 만난 지 5개월 만에 결혼을 결심했다고 밝혔다. 특히 결혼 준비 과정에서 예상하지 못했던 기쁜 소식까지 찾아왔다고 전해 눈길을 끌었다.

두 사람의 첫 만남은 작품을 통해 이뤄졌다. 배우로 활동해 온 이유진은 어린 시절부터 감독이라는 꿈을 품고 작품을 준비해 왔으며, 자신이 연출한 작품에서 차경은이 여자 주인공을 맡으면서 인연을 맺었다.

차경은은 이유진의 첫인상에 대해 “얼음왕자 같이 생겨서 차갑고 무서웠다”고 회상했다. 반면 이유진은 차경은을 처음부터 특별하게 느꼈다고 밝혔다.

그는 “경은이는 정반대로 햇살 같은 아이라서 저희 팀 모두가 경은이를 좋아했다”며 “너무 지치고 그럴 때 경은이가 ‘안녕하세요’라고 하며 출근하면 현장 공기가 바뀌는 경험을 했다”고 말했다.

이어 “햇살처럼 밝음을 전달하는 사람이구나 싶었다. 이런 사람이 결혼 상대구나, 이런 사람과 결혼하고 싶다는 생각이 들었다”고 애정을 드러냈다.

결혼을 준비하던 두 사람에게는 또 하나의 선물이 찾아왔다. 바로 2세 임신 소식이었다. 이유진은 “결혼 준비하는 과정에서 감사하게도 영화처럼 여름이(태명)가 찾아왔다”며 “내년에 아기를 만나게 됐다”고 밝혔다.

임신 소식 이후 두 사람은 이미 살림을 합쳤다. 이유진은 “아이가 찾아와서 살림을 합쳤다. 제가 케어해 줘야 하니까”라며 임신한 차경은을 곁에서 돌보기 위해 함께 생활하게 됐다고 설명했다.

차경은은 최근 입덧이 한결 나아졌다는 근황도 전했다. 예비 시아버지인 배우 이효정 역시 며느리를 향한 남다른 애정을 드러냈다. 차경은은 “아버님이 거의 아빠처럼 반겨주시고 사랑해 주시는 모습이 너무 감사하다. 시집 잘 왔다. 너무 좋다고 항상 생각하고 있다”고 말했다.

이효정은 며느리가 좋아하는 마라탕을 직접 만들어 주기도 했다. 그는 임신한 며느리를 배려해 음식의 매운맛을 조절하는 세심함까지 보였고, 차경은은 시아버지의 정성에 고마움을 전했다.

아들을 향한 아버지의 애정도 남달랐다. 이유진은 결혼 준비 과정에서 이효정이 자신보다 결혼에 더 들떠 있는 것 같다며 웃음을 안겼다. 평소에는 잔소리가 많지 않았던 아버지가 결혼을 앞두고 아내에게 이것저것 챙겨주라고 당부한다는 것. 이유진은 “제 결혼인데 본인이 결혼하는 줄 알겠다”고 너스레를 떨었다.

이유진의 특별한 태교법도 공개됐다. 차경은은 “오빠가 자기 전에 태교로 저를 사랑하는 세 가지 이유를 여름이에게 말해주고 있다”며 남편의 다정한 면모를 전했다.

다만 이유진의 사랑 고백은 예상보다 길었다. 차경은은 간단하게 말해도 될 내용을 이유진이 하나씩 풀어서 설명하다 보니 10분씩 이어진다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이날 두 사람은 상견례 자리에서 태명 여름이의 성별도 공개했다. 많은 관심을 모았던 2세의 성별은 아들이었다. 결혼을 앞두고 찾아온 소중한 생명에 두 사람은 물론 가족들까지 기쁨을 감추지 못했다.

한편 이유진은 배우 이효정의 아들로, 배우로 활동하며 연출에도 도전해 왔다. 차경은 역시 배우로 활동 중이며, 두 사람은 오는 14일 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지