美공화 하원 원내대표에 '쿠팡보고서' 주도 강경파 트럼프 측근

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도널드 트럼프 미국 대통령의 강경파 측근인 짐 조던(62) 하원의원이 중간선거에서 참패한 공화당을 연방하원에서 이끌게 됐다.



조던 의원은 1기 행정부 당시 트럼프 대통령의 탄핵방어 최전선에 섰던 충성파 중의 충성파다. 상·하원을 장악한 민주당의 공세 예고에 맞서 공화당도 호전적 지도부 선택으로 맞불을 놓은 셈이다.



미 하원 공화당은 10일(현지시간) 비공개회의를 열어 조던 의원을 찬성 106표 대 반대 73표로 내년도 당 원내대표에 선출하고 톰 에머 의원을 서열 2위의 원내총무로 뽑았다.



던 의원과 맞붙은 스티브 스컬리스 현 원내대표는 탈락했다. 실용주의 성향으로 2014년부터 공화당 지도부에 몸담아온 스컬리스를 당에서 가장 공격적 성향을 띄는 조던 의원이 몰아낸 것이다.



중간선거 압승의 기세를 몰아 트럼프 대통령과 일가, 행정부 인사에 대한 전방위적 조사를 공언하고 있는 민주당에 맞서 조던 의원의 공세적 태세가 공화당을 보호하는 데 유리하다고 판단한 셈이다.



스컬리스의 탈락에는 공화당 현 지도부가 중간선거 참패의 책임에서 자유로울 수 없다는 당내 여론이 반영된 것으로 풀이된다.



조던 의원은 트럼프 대통령의 행동대장을 자임해온 측근 중 측근이다. 1기 행정부 시절인 민주당의 트럼프 대통령 탄핵 추진 방어에 앞장서며 존재감을 키웠다.



트럼프 대통령은 그런 조던 의원에게 2021년 초 퇴임 직전 자유의 메달을 줬다. 자유의 메달은 대통령이 민간인에게 줄 수 있는 최고의 영예다.



조던 의원은 2020년 대선이 조작돼 패배했다는 트럼프 대통령의 주장에 적극 동조하고 의회 내 공화당 강경 보수파 모임인 '프리덤 코커스'를 이끌며 핵심 측근으로서 지위를 공고히 했다.



학창 시절 레슬링 선수로도 활동한 조던 의원은 민주당뿐만 아니라 공화당 지도부에도 날을 세워온 인사다. 조던 의원을 비롯한 강경파 의원들의 등쌀에 사임한 존 베이너 전 하원의장은 조던 의원을 '의회의 테러리스트'라고 부르기도 했다.



조던 의원의 공화당 원내대표 선출로 내년 미국 의회에서는 민주당과 공화당의 극한 대치가 이어질 가능성이 크다.



조던 의원은 중간선거 대패로 나타난 민심에 개의치 않고 트럼프 대통령 방어에 집중하며 선거 이후 세력 약화 위기에 놓인 트럼프 대통령의 핵심 지지층 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 재건에 진력할 것으로 예상된다.



공화당 일각에는 조던 의원의 원내대표 선출이 트럼프 대통령에게 등을 돌린 중도파 유권자들의 반감을 살 수 있다는 우려도 존재하는 것으로 전해졌다. 2028년 대선 승리를 위해서는 경합주의 민심을 잡을 수 있는 방향으로 당의 노선을 조정해야 하는데 당이 거꾸로 가고 있다는 얘기다.



CNN방송은 공화당이 당내에서 가장 공격적이고 전투적인 인물 중 하나를 당의 간판으로 선택했다면서 "이는 공화당이 내년에 민주당과의 타협이 아닌, 전투에 준비하고 있다는 분명한 신호"라고 평가했다.



하원 법제사법위원회의 위원장인 조던 의원은 이른바 '쿠팡 보고서'를 주도한 인물이기도 하다.



법사위 공화당 의원들이 주도한 해당 보고서에는 쿠팡의 일방적인 주장이 상세하게 담겼고 한국 정부가 미국 기업을 차별한다는 공화당 일각의 주장에 활용돼왔다.



조던 의원의 원내대표 선출이 이같은 주장에 더욱 힘을 싣게 될지 주목된다. 트럼프 대통령은 중간선거 참패에도 대외정책 기조를 수정할 생각이 없다는 신호를 거듭해서 보내고 있다.



공화당 상원 원내대표에는 존 슌 원내대표가 재선출됐다. 도전장을 낸 동료 의원은 없었지만, 선거에서 처참하게 지고도 기존 지도부를 유지해야 하느냐는 반론과 함께 지도부 선거를 연기해야 한다는 주장도 있었던 것으로 전해졌다.



조시 홀리 상원의원은 "최소 7석의 상원 의석을 잃고도 방향을 바꿔야 한다고 생각하지 않는다면 어느 행성에 살고 있는 것이냐"고 공개 비판하기도 했다.



공화당의 전통적 주류인 슌 원내대표는 트럼프 대통령과 팽팽한 긴장을 이어왔다. 특히 필리버스터(합법적 의사진행 방해)를 무력화하라는 트럼프 대통령의 거듭된 요구에 슌 원내대표를 비롯한 공화당 상원 지도부는 협치의 상징이라며 받아들이지 않았다.

<연합>

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