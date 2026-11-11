신동, 최강창민 살던 집 샀다…"마지막에 돈 부족했는데 배려해 줘"

유튜브 채널 'TEO 테오' 화면 캡처

그룹 슈퍼주니어 신동이 동방신기 최강창민이 살던 집을 구매하게 된 비하인드를 공개하며 고마움을 전했다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’에 공개된 웹 예능 ‘살롱드립’에는 넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’(이하 ‘데블스 플랜3’)에 출연한 장동민과 신동이 게스트로 출연했다.

이날 신동은 현재 거주 중인 집에 대한 이야기를 나누던 중 최강창민이 살던 집을 구매했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

장도연이 “지금 살고 있는 집 좋지 않냐”고 묻자 신동은 “너무 좋아서 행복하다”고 답했다. 이어 해당 집이 최강창민이 이전에 거주하던 곳이라고 설명하며 집을 구매하게 된 과정을 털어놨다.

신동은 당시 이사를 해야 하는 상황이었지만, 처음부터 집을 매매할 계획은 없었다고 밝혔다. 그러던 중 슈퍼주니어 멤버 이특으로부터 최강창민이 이사를 앞두고 집을 내놓았다는 이야기를 들었다고.

신동은 처음에는 전세나 월세로 거주할 생각에 집을 보러 갔다. 하지만 최강창민이 집을 매매하려고 내놓았다는 사실을 알게 되면서 생각이 달라졌다. 신동은 “그럼 내가 사볼까 싶었다”며 이후 집을 구매하기 위해 돈을 열심히 모았다고 설명했다.

문제는 마지막 순간 자금이 부족했다는 것. 신동은 “마지막에 돈이 부족했다. 정말 미안한데 한 달 뒤에 줘도 되겠냐고 물어봤다”고 당시 상황을 전했다.

이에 최강창민은 부족한 금액을 제외하고 나머지만 받겠다는 뜻을 밝혔고, 신동은 최강창민의 배려 덕분에 무사히 집을 구매할 수 있었다고 전했다. 예상치 못한 도움을 받았던 당시를 떠올리며 최강창민을 향한 고마운 마음도 드러냈다.

집에 대한 만족감도 상당했다. 신동은 “그 집을 사고 나서 삶의 질이 좋아졌다”며 “창민이가 인테리어를 너무 잘해놔서 건드릴 것도 아무것도 없다. 너무 잘 쓰고 있다”고 말했다.

이날 신동은 집에 관한 이야기와 함께 어린 시절 어려웠던 가정환경도 솔직하게 털어놨다. 그는 “어렸을 때 조금 힘들었어서 먹는 것에 대한 욕심이 있다”고 고백했다.

이어 어린 시절 저녁을 먹지 못했던 기억과 화장실이 없는 집에서 생활했던 경험을 언급하며 “어렸을 때 꿈이 화장실 있는 집에 사는 거였다. 집에 화장실이 없어서 너무 힘들었다”고 밝혔다.

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